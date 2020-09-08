Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области дал поручение врио губернатора региона Игорю Кобзеву взять под особый контроль вопрос темпов ввода в эксплуатацию социальных объектов.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на чиновника из партии Христианско-демократический союз.
Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
Никаких проблем при переговорах о возвращении Александра Атаманенко на должность коммерческого директора московского "Спартака" не возникло, у специалиста есть новые идеи об улучшении работы, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.