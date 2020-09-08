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Lenta.ru
Lenta.ru

Россию похвалили за подготовленность к кризису

Эксперты похвалили Россию, которая вошла в коронавирусный кризис с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и большими финансовыми резервами.В источнике
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Вести.Ru

Bloomberg: потери России во время пандемии окажутся меньше потерь США и ЕС

Вести.Ru08:59
ИноСМИ

Bloomberg (США): российская экономика переживает пандемию лучше, чем многие опасались (Bloomberg)

ИноСМИ03:51
Piter.tv

Стало известно, как пандемия повлияла на экономику России

Piter.tv04:09
Lenta.ru

Россию похвалили за подготовленность к кризису

Lenta.ru06:27
ПРАЙМ

Аналитики рассказали о влиянии пандемии на российскую экономику

ПРАЙМ03:43
РБК

Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

РБК03:00
Expert.ru

Bloomberg: экономика России в условиях пандемии чувствует себя лучше, чем многие опасались

Expert.ru02:33

Путин поручил проконтролировать строительство соцобъектов в Тулуне

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области дал поручение врио губернатора региона Игорю Кобзеву взять под особый контроль вопрос темпов ввода в эксплуатацию социальных объектов.
Коммерсантъ09:02
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Германия согласует с партнерами ответ Москве по ситуации с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на чиновника из партии Христианско-демократический союз.
Интерфакс08:42

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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Гендиректор «Спартака» прокомментировал возвращение Атаманенко

Никаких проблем при переговорах о возвращении Александра Атаманенко на должность коммерческого директора московского "Спартака" не возникло, у специалиста есть новые идеи об улучшении работы, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости09:10

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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