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Lenta.ru
Lenta.ru

Россию похвалили за подготовленность к кризису

Эксперты похвалили Россию, которая вошла в коронавирусный кризис с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и большими финансовыми резервами.В источнике
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ПРАЙМ

Аналитики рассказали о влиянии пандемии на российскую экономику

ПРАЙМ03:43
Компания

Эксперты оценили экономическую ситуацию в России в условиях пандемии

Компания04:56
Piter.tv

Стало известно, как пандемия повлияла на экономику России

Piter.tv04:09
ИноСМИ

Bloomberg (США): российская экономика переживает пандемию лучше, чем многие опасались (Bloomberg)

ИноСМИ03:51
Lenta.ru

Россию похвалили за подготовленность к кризису

Lenta.ru06:27
РБК

Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

РБК03:00
Expert.ru

Bloomberg: экономика России в условиях пандемии чувствует себя лучше, чем многие опасались

Expert.ru02:33

СМИ: Меркель сообщила, когда Евросоюз отреагирует на ситуацию с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реакция стран ЕС на ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального последует после получения объяснений от России, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
СМИ: Меркель сообщила, когда Евросоюз отреагирует на ситуацию с Навальным
РИА Новости08:40
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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306 уязвимостей найдено в популярных приложениях для Android. Патчи получили лишь 18

Боевой Linux Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Исследователи из Колумбийского университета создали инструмент CRYLOGGER, предназначенный для динамического анализа Android-приложений и обнаружения небезопасных криптографических практик.
Хакер Online07:30

Губернатор Петербурга ответил на слухи про свою отставку

Санкт-Петербург, 8 сентября 2020, 14:02 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опроверг слухи о своей отставке и объяснил причину, из-за которой на официальных документах вместо его подписи стояла вице-губернатора Валерия Пикалева.
REGNUM07:02
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Ветер свалил в Липецке 6 деревьев

2. ул. Полетаева,67 упало дерево на провода 3. ул. Гагарина, 159 упало дерево на автомобиль 4. ДК НЛМК упало дерево на провода 5. ул. Известковая,47 упало дерево на дорогу.
Gorod4808:53