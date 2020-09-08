Россию похвалили за подготовленность к кризису
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Эксперты похвалили Россию, которая вошла в коронавирусный кризис с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и большими финансовыми резервами.В источнике
С чего всё началось
Хотя на прошлой неделе Россия стала четвертой страной, сообщившей о более чем 1 миллионе случаев заболевания Covid-19, ее экономика переживает пандемию лучше, чем большинство других крупных экономик, отмечает
издание Bloomberg.
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