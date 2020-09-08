Эксперты похвалили Россию, которая вошла в коронавирусный кризис с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и большими финансовыми резервами.

С чего всё началось Хотя на прошлой неделе Россия стала четвертой страной, сообщившей о более чем 1 миллионе случаев заболевания Covid-19, ее экономика переживает пандемию лучше, чем большинство других крупных экономик, отмечает издание Bloomberg. Вести.Ru вчера в 08:59