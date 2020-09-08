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Lenta.ru
Lenta.ru

Россию похвалили за подготовленность к кризису

Эксперты похвалили Россию, которая вошла в коронавирусный кризис с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и большими финансовыми резервами.В источнике
С чего всё началось
Хотя на прошлой неделе Россия стала четвертой страной, сообщившей о более чем 1 миллионе случаев заболевания Covid-19, ее экономика переживает пандемию лучше, чем большинство других крупных экономик, отмечает
 издание Bloomberg.
Вести.Ruвчера в 08:59
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РИА Новости

Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом

РИА Новости19:58
Lenta.ru

Россию похвалили за подготовленность к кризису

Lenta.ruвчера в 06:27
Expert.ru

Bloomberg: экономика России в условиях пандемии чувствует себя лучше, чем многие опасались

Expert.ruвчера в 02:33
ИноСМИ

Bloomberg (США): российская экономика переживает пандемию лучше, чем многие опасались (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 03:51
ПРАЙМ

Аналитики рассказали о влиянии пандемии на российскую экономику

ПРАЙМвчера в 03:43
РБК

Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

РБКвчера в 03:00
Piter.tv

Стало известно, как пандемия повлияла на экономику России

Piter.tvвчера в 04:09

Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52

Российских силовиков ограничили в действиях против предпринимателей

Руководителя ряда государственных структур, включая Генпрокуратуру, ФСБ, СК, МВД и ФТС подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», где указаны новые предписания, связанные с делами предпринимателей.
Мойка78вчера в 03:24
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Экс-директор «Локомотива» считает, что «Спартак» переплатил за Тиля

Во вторник, 8 сентября, бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус высказал своё мнение о приобретении «Спартаком» голландского футболиста Гуса Тиля за 16 млн евро.
ГЛАС.RUвчера в 02:33

Села на Сахалине не смогут закрыть, если там останутся личные подсобные хозяйства

Сахалинские депутаты на заседании комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению в первом чтении обсудили закрытие некоторых сел в регионе и проблемы с личными подсобными хозяйствами в них.
Сахалин.Инфо20:31

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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