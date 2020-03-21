Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии. Копия направленного письма имеется в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».
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Депутат Бундестага обратился к России за помощью охваченной коронавирусом Италии

Копия документа есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Автор письма – Ульрих Эме, член правой партии «Альтернатива для Германии» и парламентской ассамблеи Совета Европы. Поводом для его обращения стали жалобы итальянских политиков на недостаток медицинского оборудования в стране.
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Роман Бабаян
Российский журналист
Российский тележурналист и репортёр. Ведущий ток-шоу «Своя правда» на канале НТВ, ранее - телевизионной программы «Право голоса» на «Третьем канале» и телеканале «ТВ Центр». Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Лауреат премии «ТЭФИ». Депутат Московской городской думы VII созыва с 2019 года.
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Ломбардия
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Административная область на севере Италии. В Ломбардии проживает одна шестая населения Италии. Внутренний валовый продукт Ломбардии составляет 20% общеитальянского.
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