Копия документа есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Автор письма – Ульрих Эме, член правой партии «Альтернатива для Германии» и парламентской ассамблеи Совета Европы. Поводом для его обращения стали жалобы итальянских политиков на недостаток медицинского оборудования в стране.

с чего всё началось

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии. Копия направленного письма имеется в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

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