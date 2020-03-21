Копия документа есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Автор письма – Ульрих Эме, член правой партии «Альтернатива для Германии» и парламентской ассамблеи Совета Европы. Поводом для его обращения стали жалобы итальянских политиков на недостаток медицинского оборудования в стране.