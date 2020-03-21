Будьте в Плюсе
Главное
Ещё
США
Ещё
Интересное
Ещё
Политика
Ещё
Общество
Ещё
Экономика
Ещё
В мире
Ещё
Спорт
Ещё
Происшествия
Ещё
Культура
Ещё
Технологии
Ещё
Наука
Ещё
Авто
Ещё
реклама
Lenta.ruLenta.ru
Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии
Mockva.ru
  • Мой Брянск1:07
Смотрите также
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии. Копия направленного письма имеется в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».В источнике
React
118
256
С чего всё начиналось
alt

Депутат Бундестага обратился к России за помощью охваченной коронавирусом Италии

Копия документа есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Автор письма – Ульрих Эме, член правой партии «Альтернатива для Германии» и парламентской ассамблеи Совета Европы. Поводом для его обращения стали жалобы итальянских политиков на недостаток медицинского оборудования в стране.
Говорит Москва 08:52
Подробнее о событии
alt

В Европе попросили Россию помочь Италии

Взгляд.ру 13:06 
alt

Россию просят помочь охваченной коронавирусом Италии

News.ru 11:31
alt

Депутат Бундестага обратился к России за помощью охваченной коронавирусом Италии

Говорит Москва 08:52
реклама