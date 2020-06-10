Политика
REGNUMРоссию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира. Рейтинг представлен австралийским аналитическим центром «Институт экономики и мира» (IEP).
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Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Культура
24 июня на Мамаевом кургане пройдет патриотическая акция
МТВ онлайн вчера в 23:55
Спорт
В Killing Floor 2 стартовали бесплатные выходные
CyberSport.ru вчера в 14:45
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM вчера в 04:13
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Общество
Попова сообщила о сохранении масочного режима в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:06
Общество
Еще 115. В Саратовской области коронавирусом заболели уже 4015 человек
За последние сутки в Саратовской области зарегистрированы 115 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования COVID-19.
Взгляд-инфо вчера в 01:56
Общество
Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом
Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04:13
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед.
ТАСС 04:14
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
Uznayvse.ru 05:16
Происшествия
По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3
В СКР установили, что в ноябре 2018 года резервуар был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 актом, утвержденным директором предприятия.
Коммерсантъ 05:36
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Здоровье
Назван период максимальной заразности коронавируса
По предварительным результатам проведенных в США и Германии исследований, люди с легкими и умеренными симптомами COVID-19 заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни.
РИА Новости 01:57
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2
Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 03:51
Путешествия
Отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Отдых на российских курортах может подорожать на 30% в случае сохранения ограничений на зарубежные турпоездки, сообщил "Известиям" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Вести.Ru вчера в 02:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине
У актера есть взрослый сын Кирилл от экс-супруги Алисы Шер. Но на днях он решил рассказать о своей нынешней любимой женщине.
RuNews24.ru 05:50
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Политика
Песков объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Низкие показатели смертности от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России обусловлены высокой эффективностью российской системы здравоохранения, а не манипуляциями со статистикой.
Ведомости вчера в 20:41
Общество
Роспотребнадзор сообщил о возвращении детей в школы
По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор выражает надежду на возможное возвращение школьников за парты с 1 сентября текущего года.
U74.Ru 05:36
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
Актуальные Новости 02:43
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv вчера в 04:07
Общество
Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан
Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 05:41
Здоровье
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз
В Петербурге в последнее время резко выросла заболеваемость внебольничной пневмонией.
78.ru вчера в 10:48