Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира. Рейтинг представлен австралийским аналитическим центром «Институт экономики и мира» (IEP).

Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»

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