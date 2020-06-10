Политика
REGNUMРоссию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира. Рейтинг представлен австралийским аналитическим центром «Институт экономики и мира» (IEP).
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Экономика
С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
Здоровье
В Прикамье зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом
За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 93 человека. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии.
В курсе.ру 03:47
Происшествия
Источник сообщил о возможной проверке актера Ефремова на вменяемость
Актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП, в котором погиб человек, могут проверить на вменяемость.
Известия 03:51
Футбол
Семак заявил, что в «Зените» ждут Анюкова, Кокорина и Мостового
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что был бы рад снова видеть Александра Кокорина в петербургского команде.
78.ru 04:15
Авто
Назвали роковые ошибки при покупке подержанного авто
Специалисты назвали основные ошибки, которые могут привести к покупке проблемного автомобиля с пробегом в России.
SpeedMe 03:59
Экономика
ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей
Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.
РБК 01:30
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей.
Амур.инфо вчера в 22:47
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений
На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свой загородный дом
Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru 08 июня в 03:59
Политика
Китай усомнился в происхождении коронавируса
Пекин сомневается в том, что коронавирусная инфекция возникла именно в Китае.
Lenta.ru 04:17
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
Общество
Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
Футбол
«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»
Виго, Испания, 10 июня 2020, 10:18 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Сельта» намерен выкупить трансфер нападающего Фёдора Смолова.
REGNUM 03:18
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Известия 04:28
Экономика
Для российских пенсионеров готовят новые льготы
На рассмотрение Государственной Думы поступили законопроекты, устанавливающие новые льготы для пенсионеров.
РИА Оренбуржье вчера в 07:22
Политика
США захотели построить ледокольный флот
РИА Новости вчера в 13:29
Общество
В России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 8404 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:35
Наука
На стыке нейробиологии и философии: объективно ли мы видим мир
Популярная механика вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Экономика
Ozon в первом квартале увеличил оборот на 115%
Онлайн-ритейлер Ozon в первом квартале 2020 года увеличил оборот на 115% год к году, до 31,6 млрд руб.; в апреле оборот площадки вырос почти на 200%, до 14,9 млрд руб. Об этом "Ъ" рассказал представитель компании.
Коммерсантъ 03:30
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Общество
55 случаев коронавируса выявили в Татарстане за сутки
За минувшие сутки в Татарстане подтвердили еще 55 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди них выздоровели 23 человека.
Менделеевские новости 03:46
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Спорт
Ласицкене, Шубенков и Сидорова обрушились с критикой на ВФЛА
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова одновременно опубликовали в своих «инстаграмах» открытое письмо в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Чемпионат 03:14
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
Происшествия
Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым
Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым В Красноярске завершено расследование дела о подготовке теракта в школе.
Коммерсантъ 04:26