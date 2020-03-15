Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России. Об этом заявил президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов, передает радиостанция «Говорит Москва».
Читать в источнике
Комментировать307

Подробнее о событии

Узбеки угрожают социальным взрывом в России из-за закрытия границ

ИА DixiNews // Новости Москвы12:41

Узбеки пригрозили России социальным взрывом из-за закрытия границ

Московский Комсомолец12:07

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Lenta.ru10:05

Узбеки предрекли России социальный взрыв

Рамблер11:09

В узбекской диаспоре предрекли России социальный взрыв из-за закрытия границ Узбекистаном

Говорит Москва08:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
Армия и оружие

Американский истребитель оснастили новой ядерной бомбой

Ferra 08:42
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 18:23
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Гаджеты

В бенчмарке Geekbench рассекретили производительность iPhone 12

Платформа Apple A14 будет установлена в серии смартфонов iPhone 12, которые американская компания представит в сентябре.
Astera 08:51
Кино

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Вечерний курьер 13 марта в 06:37
Общество

Россиян уведомят о размере будущей пенсии

Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг.
Lenta.ru 19:06
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander

Японская компания Honda еще с осени прошлого года стартовала продажи усовершенствованного паркетника Honda Breeze.
Faktom 03:44
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Газета.Ru 13:47
Политика

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
РИА Новости 10:03
Политика

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
РБК 17:00
Здоровье

Sakh.com уходит на карантин и вам советует

Компания Sakh.com утром в понедельник провела планерку и решила закрыться на карантин.
Сахалин.Инфо 20:07
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 5%

Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Аргументы и Факты 19:54
Космос

Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец

Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
МИР 24 13 марта в 05:54
Происшествия

В Кузбассе выявили контактировавших с заболевшими коронавирусом

Как сообщается в Telegram-канале правительства Кузбасса "Коронавирус в Кузбассе", состояние госпитализированных с подтвержденных диагнозом коронавируса за минувшие сутки без отрицательной динамики.
РИА Новости 04:26
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Общество

В Москве разрешили свободное посещение школ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID-19 внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", в частности, предусмотрев возможность свободного посещения школ в период пандемии.
Газета.Ru вчера в 04:47
Кино

Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине

Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
АСТВ вчера в 21:14
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия 07:21
Музыка

Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении

РИА Новости 19:15
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Piter.tv 08:34
Авто

Новый суперкар замаскировали под старый Porsche

Зелёное купе стилизовано под классический Porsche 911 поколения 964 образца 1989-1994 годов, однако это как раз тот случай, когда внешность обманчива: монокок суперкара и все кузовные панели сделаны из углеродного волокна.
Motor вчера в 03:00
Общество

За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса во всем мире за последние сутки, 343 человека скончались.
Вести.Ru 19:15
Общество

Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Lenta.ru 12:45
Гаджеты

О пользе эксцентриситета при охлаждении AMD Ryzen рассказал Der8auer

В результате нескольких проведенных экспериментов, которые подтвердили данное предположение, специалист создал специальные крепления, позволяющие обеспечивать оптимальный контакт с теплораспределителем процессоров Ryzen 3000 OC Bracket AIO и Ryzen 3000 OC Bracket Custom.
Live24 06:34
Единоборства

Бой UFC в Бразилии прошел при пустых трибунах

В столице Бразилии недавно прошел турнир UFC Fight Night 170, в котором главным событием стал бой Чарльза Оливейра и Кевина Ли.
VSE42.RU 02:28
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Здоровье

В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Газета.Ru 02:42
Гаджеты

Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart

Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.
3DNews 13:36
Армия и оружие

Украина: ракетный катер «Прилуки» обратил в бегство российский сторожевик

ГЛАС.RU 08:29
Футбол

Петербургский «Зенит» не оставил шансов «Уралу» в матче 22-го тура РПЛ

Авторами забитых мячей стали Дзюба, Малком и дважды Азмун. После перерыва иранский форвард «Зенита» оформил хет-трик.
iReactor вчера в 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Узбекистан
Государство
Государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Узбекистан является нейтральным государством. Сопредельные государства: на востоке - Киргизия; на северо-востоке, севере и северо-западе - Казахстан; на юго-западе и юге - Туркмения; на юге - Афганистан и на юго-востоке - Таджикистан.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное