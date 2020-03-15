Коронавирус
Lenta.ruРоссию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России. Об этом заявил президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов, передает радиостанция «Говорит Москва».
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Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Гаджеты
В бенчмарке Geekbench рассекретили производительность iPhone 12
Платформа Apple A14 будет установлена в серии смартфонов iPhone 12, которые американская компания представит в сентябре.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Общество
Россиян уведомят о размере будущей пенсии
Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Японская компания Honda еще с осени прошлого года стартовала продажи усовершенствованного паркетника Honda Breeze.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Политика
Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19
Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Политика
Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году
Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
Здоровье
Sakh.com уходит на карантин и вам советует
Компания Sakh.com утром в понедельник провела планерку и решила закрыться на карантин.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Космос
Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец
Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
Происшествия
В Кузбассе выявили контактировавших с заболевшими коронавирусом
Как сообщается в Telegram-канале правительства Кузбасса "Коронавирус в Кузбассе", состояние госпитализированных с подтвержденных диагнозом коронавируса за минувшие сутки без отрицательной динамики.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Общество
В Москве разрешили свободное посещение школ из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID-19 внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", в частности, предусмотрев возможность свободного посещения школ в период пандемии.
Кино
Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине
Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
Музыка
Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Авто
Новый суперкар замаскировали под старый Porsche
Зелёное купе стилизовано под классический Porsche 911 поколения 964 образца 1989-1994 годов, однако это как раз тот случай, когда внешность обманчива: монокок суперкара и все кузовные панели сделаны из углеродного волокна.
Общество
За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса во всем мире за последние сутки, 343 человека скончались.
Общество
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Гаджеты
О пользе эксцентриситета при охлаждении AMD Ryzen рассказал Der8auer
В результате нескольких проведенных экспериментов, которые подтвердили данное предположение, специалист создал специальные крепления, позволяющие обеспечивать оптимальный контакт с теплораспределителем процессоров Ryzen 3000 OC Bracket AIO и Ryzen 3000 OC Bracket Custom.
Единоборства
Бой UFC в Бразилии прошел при пустых трибунах
В столице Бразилии недавно прошел турнир UFC Fight Night 170, в котором главным событием стал бой Чарльза Оливейра и Кевина Ли.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Гаджеты
Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart
Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.
Армия и оружие
Украина: ракетный катер «Прилуки» обратил в бегство российский сторожевик
Футбол
Петербургский «Зенит» не оставил шансов «Уралу» в матче 22-го тура РПЛ
Авторами забитых мячей стали Дзюба, Малком и дважды Азмун. После перерыва иранский форвард «Зенита» оформил хет-трик.