Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.

с чего всё началось

Производители бытовой техники предупредили о возможном росте цен на свои товары из-за ужесточения экологических требований к их утилизации. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на организацию «СКО электроника-утилизация».

В России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

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