Экономика

ИзвестияИзвестияВ России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

Производители бытовой техники предупредили о возможном росте цен на свои товары из-за ужесточения экологических требований к их утилизации. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на организацию «СКО электроника-утилизация».
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с чего всё началось

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.
Ведомостивчера в 15:41

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В России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

Известия10:34

В России может резко подорожать бытовая техника

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Сын алтайского экс-полицейского Вадима Надвоцкого не подтвердил связь распродажи семейного имущества с приговором отца

Банкфакс01:25

Бизнес пригрозил резким ростом цен на стиральные машины и холодильники

Forbes02:37

Ужесточение требований к утилизации продукции грозит ростом цен

Финмаркет02:25

Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Lenta.ru07:37

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Ведомостивчера в 15:41
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Экономика

Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

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Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию

В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
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Происшествия

Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики

Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Коммерсантъ вчера в 17:52
Политика

Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного.
RT на русском 09:42
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

Жителей России с марта 2020 года ожидают следующие изменения: - разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признала специальная медкомиссией; - адвокаты, выигрывающие дела в суде, будут получать дополнительную выплату — так называемый «гонорар успеха».
АТВмедиа вчера в 01:45
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В Кремле анонсировали переговоры Путина и Эрдогана

Военные России и Турции находятся в постоянном контакте по Сирии, подробнее о ситуации в Идлибе станет ясно после переговоров президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:00
Общество

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Российская газета 10:26
Гаджеты

12 марта Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9

Китайская компания Xiaomi представит смартфоны Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro уже на следующей неделе — 12 марта.
Planet Today 07:46
Спорт

Минспорта восстановило госаккредитацию ВФЛА

Министерство спорта России восстановило действие государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), передаёт корреспондент NEWS.ru.
News.ru 08:40
Общество

Блогер Диденко после смерти мужа снялась в шоу у Малахова

Блогер Екатерина Диденко, чей день рождения в бане обернулся трагедией, в результате которой погиб ее муж и еще два человека, пришла на шоу Андрея Малахова.
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Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
Политика

Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Lenta.ru 09:11
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова заявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 23-летняя Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
РБК вчера в 22:09
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Грузовик врезался в школьный автобус в Башкирии

ДТП с участием грузовика и школьного автобуса произошло в Башкирии.
Известия 08:08
Биатлон

Юрист назвал странными заявления адвокатов российских биатлонисток

CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать у МОК объяснения.
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Данила Козловский впервые стал отцом

Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
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Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века

Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
РБК 29 февраля в 13:55
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Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

РИА Новости вчера в 19:29
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Психиатр Аронович рассказал, как избежать выгорания на работе

Старейший психиатр скорой психиатрической помощи Санкт-Петербурга Олег Аронович рассказал в беседе с корреспондентом iReactor в ходе пресс-конференции под названием «Принудительное лечение – конфликт интересов общества и свободы личности» в Медиацентре «Патриот», как избежать эмоционального выгорания, а также предупредил, к каким заболеваниям это может привести.
iReactor 10:26
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В Белоруссию приглашены британские морпехи

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В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Экономика

Бокарев получил долю в крупнейшем владельце инновационных вагонов

Андрей Бокарев стал владельцем 25% акций ООО «Модум-транс» – железнодорожного грузового оператора, сообщила компания.
Ведомости 07:10
Наука

В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон

В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон.
Piter.tv 08:05
Происшествия

Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
РБК 10:00
Общество

В МВД предложили запретить продажу спиртного в поездах и самолетах

Ужесточение санкций против дебоширов не облегчает ситуацию на транспорте, следует ввести полный запрет на продажу алкогольных напитков в поездах дальнего следования и самолетах.
РБК 09:45
Экономика

Матвиенко предлагает законодательно закрепить базовые условия подключения населения к газу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым разработать механизм формирования цены на подключение населения к газу, который должен учитывать финансовые возможности граждан, при этом базовые положения и условия следует закрепить законодательно.
ТАСС 07:53
Футбол

«Реал» победил «Барселону» в Эль-Класико

Все про Спорт ру 06:24
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова признали вменяемым

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Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
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Армия и оружие

Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе

Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 10:32
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