Экономика

Дни24Дни24Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую технику

Российские производители бытовых товаров предупреждают, что повышение нормативов переработки техники до 100% может привести к резкому росту цен на соответствующую продукцию.
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с чего всё началось

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.
Ведомостивчера в 15:41

Подробнее о событии

В России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

Известия10:34

В России может резко подорожать бытовая техника

Национальная служба новостей09:19

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Ведомостивчера в 15:41

Бизнес пригрозил резким ростом цен на стиральные машины и холодильники

Forbes02:37

Ужесточение требований к утилизации продукции грозит ростом цен

Финмаркет02:25

Сын алтайского экс-полицейского Вадима Надвоцкого не подтвердил связь распродажи семейного имущества с приговором отца

Банкфакс01:25

Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Lenta.ru07:37
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Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Политика

Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Газета.Ru 15:33
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости 05:01
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости 15:39
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Политика

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
РИА Новости 10:19
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru 06:00
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Экономика

Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли

По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
REGNUM 06:58
Энергетика

Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ

Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
ТАСС 10:42
Экономика

ОЭСР изменила прогнозы по экономике России из-за коронавируса

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела в сторону понижения оценку роста реального ВВП России на текущий год на 0,4 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой до 1,2%. При этом прогноз на 2021 год ухудшен на 0,1 процентного пункта до 1,3%, сообщает ПРАЙМ.
Росбалт 09:50
Футбол

Панов в очередной раз раскритиковал петербургский «Зенит»

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов рассказал, что петербургский клуб не стал высылать ему приглашение на празднование 20-летия победы в Кубке России.
NewInform 13:16
Общество

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Газета.Ru 11:45
Футбол

«Манчестер Сити» готов заплатить 2 миллиона евро за 16-летнего защитника дортмундской «Боруссии»

«Манчестер Сити» следит за выступлениями центрального защитника дортмундской «Боруссии» Ннамди Коллинза, сообщает Bild.
Sport24.ru 14:30
Армия и оружие

Пентагон признал отставание США в разработке гиперзвукового оружия

Ридус 16:42
Игры

Версия Death Stranding для ПК будет содержать сюрпризы из Half-Life

Версия игры Death Stranding геймдизайнера Хидео Кодзимы для ПК получит бонусный контент, представляющий собой «косметические» дополнения на тему Half-Life.
REGNUM 16:24
Биатлон

Пихлер назвал дело о допинге Зайцевой «политической борьбой с Россией»

Обвинения российских биатлонисток в употреблении допинга являются частью общего плана политической борьбы с Россией.
Ридус 15:14
Общество

В Брюсселе стартуют переговоры о будущем Великобритании и Евросоюза

В Брюсселе сегодня начинаются переговоры между Великобританией и Евросоюзом об условиях дальнейшего сосуществования сторон.
Газета.Ru 10:44
Футбол

Роналду заблокировал Transfermarkt, увидев свою низкую стоимость

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заблокировал в Instagram авторитетное футбольное издание Transfermarkt, которое также занимается подсчетом трансферной стоимости футболистов.
Вести.Ru 16:30
Происшествия

На Кубани задержали банду полицейских

В Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.
Газета.Ru 16:15
Энергетика

В ЛУКОЙЛе считают, что эпоха дешевой нефти продлится до 2040 года

Нефть «никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад», ввиду избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США, заявил вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ 16:24
Здоровье

Минздрав Белоруссии подтвердил три случая заражения коронавирусом

На территории Белоруссии подтвердились три случая заражения коронавирусом «с высокой степенью достоверности».
REGNUM 10:22
Футбол

«Арсенал» обыграл «Портсмут» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

"Портсмут" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии уступил "Арсеналу" — 0:2. Отличились Сократис Папастатопулос и Эдвард Нкетиа.
Спорт-Экспресс 16:43
Армия и оружие

Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо

Московский Комсомолец вчера в 11:23
Происшествия

На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника

Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
REGNUM 07:51
Общество

Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму

Депутаты партии КПРФ предложили повысить базовый оклад учителей и врачей до двух минимальных размеров оплаты труда.
Live24 09:46
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Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы

По информации издания, Анкалаев показал средний палец трибунам, после своего победного выступления в рамках турнира UFC Fight Night 169.
Лезги газет 16:23
Армия и оружие

Появилось видео якобы сбитого Су-24 в Сирии

Аргументы недели вчера в 05:41
Общество

Кассационный суд отменил приговор Константину Котову

Ведомости 07:31
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
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