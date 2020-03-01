Экономика
Дни24Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую технику
Российские производители бытовых товаров предупреждают, что повышение нормативов переработки техники до 100% может привести к резкому росту цен на соответствующую продукцию.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.Ведомостивчера в 15:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией
Командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Экономика
«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве
Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Хоккей
КХЛ. Олег Знарок: Инициировал ли я потасовку «пять на пять»? Странный вопрос
Наставник «Спартака» Олег Знарок подвел итоги первого матча плей-офф КХЛ с московским «Динамо».
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»
В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Футбол
РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна
«Сочи» сможет зарегистрировать полузащитника Жанелли Имбула вне трансферного окна.
Политика
Путин дал поручения по поддержке русского языка за рубежом
До 15 августа 2020 года кабинету министров следует "обеспечить актуализацию нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, поддержку образования на русском языке за рубежом".
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Авто
В Европе определили лучшие автомобили 2020 года
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Авто
Представлен обновленный седан Geely Emgrand GL
Китайский автопроизводитель обновил свой седан Geely Emgrand GL и поделился подробностями о нововведениях.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Фигурное катание
Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила о том, что приняла решение завершить свою карьеру.
Здоровье
Стюардессы перепутали похмелье пассажирки с коронавирусом
Летевшая из Сингапура в Лондон 26-летняя британская студента Джулия Валентин попросила у стюардесс обезболивающее из-за похмелья.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Здоровье
В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус
В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус.
Общество
Пользователи «Яндекс.Такси» возмутились новым рейтингом пассажиров
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Армия и оружие
В Сирию направился четвертый большой десантный корабль ВМФ РФ
Футбол
Дзагоев поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»
Полузащитник московского ЦСКА заявил, что не может дождаться противостояния со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.