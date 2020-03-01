Экономика

Дни24Дни24Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую технику

Российские производители бытовых товаров предупреждают, что повышение нормативов переработки техники до 100% может привести к резкому росту цен на соответствующую продукцию.
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с чего всё началось

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.
Ведомостивчера в 15:41

Подробнее о событии

Ужесточение требований к утилизации продукции грозит ростом цен

Финмаркет02:25

В России может резко подорожать бытовая техника

Национальная служба новостей09:19

Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Lenta.ru07:37

Бизнес пригрозил резким ростом цен на стиральные машины и холодильники

Forbes02:37

В России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

Известия10:34

Сын алтайского экс-полицейского Вадима Надвоцкого не подтвердил связь распродажи семейного имущества с приговором отца

Банкфакс01:25

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Ведомостивчера в 15:41
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 19:05
Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

Командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Взгляд.ру вчера в 14:56
Экономика

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Газета.Ru вчера в 23:51
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве

Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:47
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Хоккей

КХЛ. Олег Знарок: Инициировал ли я потасовку «пять на пять»? Странный вопрос

Наставник «Спартака» Олег Знарок подвел итоги первого матча плей-офф КХЛ с московским «Динамо».
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Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК 05:20
Кино

Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»

В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Gazeta.SPb 06:32
Футбол

РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна

«Сочи» сможет зарегистрировать полузащитника Жанелли Имбула вне трансферного окна.
Бомбардир.ру 13:50
Политика

Путин дал поручения по поддержке русского языка за рубежом

До 15 августа 2020 года кабинету министров следует "обеспечить актуализацию нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, поддержку образования на русском языке за рубежом".
ТАСС 10:00
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

РБК 12:55
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
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В Европе определили лучшие автомобили 2020 года

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Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
Авто

Представлен обновленный седан Geely Emgrand GL

Китайский автопроизводитель обновил свой седан Geely Emgrand GL и поделился подробностями о нововведениях.
CarsWeek.ru вчера в 23:14
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
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Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК 13:29
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Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила о том, что приняла решение завершить свою карьеру.
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Стюардессы перепутали похмелье пассажирки с коронавирусом

Летевшая из Сингапура в Лондон 26-летняя британская студента Джулия Валентин попросила у стюардесс обезболивающее из-за похмелья.
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Общество

Блогер Диденко рассказала подробности трагедии в банном комплексе

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Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 08:51
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
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Экономика

ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус

В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус.
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Общество

Пользователи «Яндекс.Такси» возмутились новым рейтингом пассажиров

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Кассационный суд поручил Мосгорсуду пересмотреть дело активиста Котова

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Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

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В Сирию направился четвертый большой десантный корабль ВМФ РФ

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Дзагоев поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА заявил, что не может дождаться противостояния со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.
RT на русском 10:12
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