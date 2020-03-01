Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.

с чего всё началось

Производители бытовых товаров в России предупредили, что повышение нормативов переработки до 100 процентов приведет к резкому росту цен на бытовую технику. Об этом со ссылкой на профильную организацию «СКО электроника-утилизация» пишут «Ведомости».

Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику

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