Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссию предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Производители бытовых товаров в России предупредили, что повышение нормативов переработки до 100 процентов приведет к резкому росту цен на бытовую технику. Об этом со ссылкой на профильную организацию «СКО электроника-утилизация» пишут «Ведомости».
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.
Ведомостивчера в 15:41

Подробнее о событии

Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Lenta.ru07:37

Бытовая техника и шины в России резко подорожают

Вестник Кавказа08:08

Жителей РФ предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Ореанда-Новости08:07

Россиян ожидает резкое повышение цен на бытовую технику

Ruposters.ru08:29

Бизнес пригрозил резким ростом цен на стиральные машины и холодильники

Forbes02:37

Ужесточение требований к утилизации продукции грозит ростом цен

Финмаркет02:25

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Ведомостивчера в 15:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 09:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

iReactor 08:49
Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова

"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Газета.Ru 08:58
Кино

«Француз» Андрея Смирнова стал лидером по числу номинаций кинопремии «Ника»

Картины "Француз" Андрея Смирнова, "Грех" Андрея Кончаловского, и "Дылда" Кантемира Балагова будут претендовать на награду в номинации "Лучший игровой фильм" национальной кинематографической премии "Ника", сообщили организаторы премии в понедельник.
Интерфакс 09:04
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце изменила тату в виде обручального кольца

Актриса поставила точку в отношениях с Прилучным Летом 2018 года Агата Муцениеце и Павел Прилучный набили одинаковые татуировки на безымянных пальцах — в виде обручальных колец.
WomanHit.ru 04:27
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости 05:01
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Шоу-бизнес

Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье

Gazeta.SPb вчера в 17:45
Экономика

ОЭСР дала прогноз по замедлению мировой экономики из-за коронавируса

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела ноябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году, уменьшив его до 2,4% с 2,9%, говорится в докладе организации.
Взгляд.ру 06:35
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Газета.Ru 01:25
Общество

Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда

В сети появилась запись разговора мужа российской блогерши Катерины Диденко, погибшего на банной вечеринке, с продавцами сухого льда.
Lenta.ru 08:02
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России

Lenta.ru 08:49
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
REGNUM 06:14
Спорт

Минспорт восстановил аккредитацию ВФЛА

Комиссия Минспорта РФ приняла решение восстановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
BFM.ru 08:53
Происшествия

У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус

В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.
Газета.Ru 07:38
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

Жителей России с марта 2020 года ожидают следующие изменения: - разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признала специальная медкомиссией; - адвокаты, выигрывающие дела в суде, будут получать дополнительную выплату — так называемый «гонорар успеха».
АТВмедиа вчера в 01:45
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
RuNews24.ru вчера в 06:46
Происшествия

Суд присудил бывшему фигуранту «московского дела» Конону 100 тыс. рублей

Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о компенсации бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках Даниила Конона за незаконное уголовное преследование.
Коммерсантъ 07:01
Футбол

«Реал» победил «Барселону» в Эль-Класико

Все про Спорт ру 06:24
Общество

Песков: Путин не поручал возобновить расследование дела Листьева

Президент России Владимир Путин не поручал возобновить расследование убийства журналиста Владислава Листьева, завил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:13
Политика

Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
RT на русском 08:18
Общество

В России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы

В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.
RT на русском вчера в 17:09
Происшествия

У пассажира рейса Москва – Пекин заподозрили коронавирус

«Утром 2 марта в международном аэропорту «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.
Взгляд.ру 06:51
Политика

Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:43
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости вчера в 10:34
Авто

Renault представила концепт-трансформер Morphoz

Renault представила новый концепт-кар универсального электромобиля, который подойдёт как для эксплуатации в городе, так и для длительных путешествий, сможет обеспечить дом электричеством и избавит от необходимости покупать второе и тем более третье транспортное средство на семью.
Российская газета 04:13
Технологии

Sony PlayStation 5 окажется слабее Xbox Series X, но есть ещё PlayStation 5 Pro. Цена шокирует

Согласно новым сообщениям, компания Sony выпустит в 2020 году сразу две приставки — более слабую и дешёвую PlayStation 5, а также более дорогую и мощную PlayStation 5 Pro.
iXBT.com 03:29
Общество

В России закроется сеть магазинов «Красный куб»

Сеть магазинов подарков «Красный куб», которая была крупнейшей в России, уходит в рынка.
Полит.ру 03:03
Армия и оружие

Путин назвал гиперзвуковое оружие РФ гарантом стабильности в мире

Политическая Экспертиза 04:46
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Актуальные Новости 00:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное