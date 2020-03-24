Коронавирус
ПрофильРоссию пригласили на экстренный саммит G20
Россия получила приглашение принять участие в экстренном саммите G20. Его основной темой станет борьба с пандемией коронавируса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка к участию в саммите уже началась, пишет ТАСС.
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Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Общество
Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве
Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
Религия
РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы
Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Экономика
Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса
Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
Политика
В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину
Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Политика
Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию
Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.
Общество
В Индии вводится общенациональный карантин
Происшествия
Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение
Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.
Происшествия
Нарушивших режим изоляции граждан нашли в Екатеринбурге
Екатеринбург, 24 марта 2020, 14:44 — REGNUM Свердловские полицейские помогли найти жителей Краснодарского края, не сдавших тест на коронавирус и сбежавших в Екатеринбург.
Политика
Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России
В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Собянин обязал москвичей старше 65 лет оставаться дома
1. Москвичей старше 65 лет обязали оставаться дома С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим.
Общество
Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Происшествия
В московской клинике после операции от храпа умер мужчина
Чтобы заманить пациента, медики столичной клиники предложили скидку в 50 процентов. Операция проводилась под общим наркозом.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций
Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.