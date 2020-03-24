Коронавирус

ПрофильПрофильРоссию пригласили на экстренный саммит G20

Россия получила приглашение принять участие в экстренном саммите G20. Его основной темой станет борьба с пандемией коронавируса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка к участию в саммите уже началась, пишет ТАСС.
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Кремль подтвердил проведение саммита по коронавирусу 26 марта

Взгляд.ру06:47

Cаммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта

РИА Новости06:43

Песков подтвердил дату проведения саммита G20 и участие в нем России

Газета.Ru06:58

Россию пригласили принять участие в экстренном саммите G20 по коронавирусу

ТАСС06:52

Названа дата саммита G20 по коронавирусу

РЕН ТВ06:52

Саммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта

REGNUM07:24

Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта

Известия06:34
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Evo-rus.com 04:12
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
РИА Новости 07:52
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Религия

РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.
Интерфакс 12:18
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Экономика

Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса

Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 11:25
Общество

МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
ТАСС 07:44
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

Lenta.ru 09:11
Политика

В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину

Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев.
РБК 12:57
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Политика

Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию

Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.
REGNUM 13:03
Общество

В Индии вводится общенациональный карантин

Эхо Москвы 12:32
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Происшествия

Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение

Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.
РИА Новости 07:18
Происшествия

Нарушивших режим изоляции граждан нашли в Екатеринбурге

Екатеринбург, 24 марта 2020, 14:44 — REGNUM Свердловские полицейские помогли найти жителей Краснодарского края, не сдавших тест на коронавирус и сбежавших в Екатеринбург.
REGNUM 07:44
Политика

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 12:56
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России

В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:36
Общество

Собянин обязал москвичей старше 65 лет оставаться дома

1. Москвичей старше 65 лет обязали оставаться дома С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим.
Lenta.ru вчера в 04:04
Общество

Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США

ИА InterMedia 04:35
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

В московской клинике после операции от храпа умер мужчина

Чтобы заманить пациента, медики столичной клиники предложили скидку в 50 процентов. Операция проводилась под общим наркозом.
Вести.Ru 09:31
Наука

Физики послушали лопающийся мыльный пузырь

N+1 10:03
Хоккей

Хоккеист Мозякин не стал продлевать контракт с «Металлургом»

Вести.Ru 12:25
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru 12:42
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций

Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Слово и Дело 04:34
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