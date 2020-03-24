Россия получила приглашение принять участие в экстренном саммите G20. Его основной темой станет борьба с пандемией коронавируса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка к участию в саммите уже началась, пишет ТАСС.

Общество Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.

Религия РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.

Экономика Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.

Происшествия Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.

Происшествия Нарушивших режим изоляции граждан нашли в Екатеринбурге Екатеринбург, 24 марта 2020, 14:44 — REGNUM Свердловские полицейские помогли найти жителей Краснодарского края, не сдавших тест на коронавирус и сбежавших в Екатеринбург.

Политика Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.

Общество Собянин обязал москвичей старше 65 лет оставаться дома 1. Москвичей старше 65 лет обязали оставаться дома С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим.

Экономика Qiwi планирует закрыть Рокетбанк Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.