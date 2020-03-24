Россия получила приглашение принять участие в экстренном саммите G20. Его основной темой станет борьба с пандемией коронавируса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка к участию в саммите уже началась, пишет ТАСС.

Происшествия В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.

Политика Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.

Спорт Олимпиаду в Токио перенесли на год В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».

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