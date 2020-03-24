Коронавирус
ПрофильРоссию пригласили на экстренный саммит G20
Россия получила приглашение принять участие в экстренном саммите G20. Его основной темой станет борьба с пандемией коронавируса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка к участию в саммите уже началась, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Происшествия
В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца
Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
Политика
Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку
Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на год
В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Космос
Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца
Шоу-бизнес
Модель Эмили Ратаковски опубликовала обнаженные фото
Известная во всем мире американская модель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в Instagram несколькими «горячими» снимками.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Космос
В повестке дня – создание космического человека
Начинается 3-й период космической эры, на повестке дня в XXI веке – рождение детей, постоянная жизнь людей в новых поселениях в околоземном космосе, на Луне и Марсе.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Общество
Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в России
Концерн Volkswagen объявил о приостановке работы заводов в Калуге и Нижнем Новгороде с 30 марта по 10 апреля, передает ТАСС.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Кино
На Первом канале стартует новый сериал «Заступники»
Экономика
Собчак увидела признаки сумасшествия в действиях Центробанка
На действия регулятора, в которых ведущая увидела признаки сумасшествия, она пожаловалась в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Музыка
Metallica начала показывать старые концерты для просмотра на карантине
Американская группа Metallica запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Общество
Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день
Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
Здоровье
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Врачи обнаружили новый скрытый симптом коронавируса COVID-19
По данным британских ученых, важным симптомом коронавирусной инфекции COVID-19 является частичная или полная потеря обоняния.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина
В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Авто
В сети появились первые изображения нового Renault Sandero
Хэтчбек Renault Sandero сменит поколение и получит абсолютно новый кузов — его внешний вид станет более «взрослым» и презентабельным, приблизившись к «старшим» моделям вроде Clio, Megane и Talisman.
Экономика
WSJ подсчитала прибыль Безоса от проданных до обвала на бирже акций
Топ-менеджеры из США в феврале—марте продали акции возглавляемых ими компаний на общую сумму около $9,2 млрд и благодаря этому избежали потерь примерно на $1,9 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на подсчеты своих аналитиков.
Здоровье
В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
Здоровье
В Испании 5,4 тысячи медиков заразились коронавирусом
Почти 5,5 тысячи медиков заразились коронавирусом COVID-19 в Испании, сообщил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения страны Фернандо Симон.