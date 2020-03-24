Коронавирус

ПрофильПрофильРоссию пригласили на экстренный саммит G20

Россия получила приглашение принять участие в экстренном саммите G20. Его основной темой станет борьба с пандемией коронавируса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка к участию в саммите уже началась, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Кремль подтвердил проведение саммита по коронавирусу 26 марта

Взгляд.ру06:47

Саммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта

REGNUM07:24

Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта

Известия06:34

Россию пригласили принять участие в экстренном саммите G20 по коронавирусу

ТАСС06:52

Названа дата саммита G20 по коронавирусу

РЕН ТВ06:52

Cаммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта

РИА Новости06:43

Песков подтвердил дату проведения саммита G20 и участие в нем России

Газета.Ru06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Происшествия

В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца

Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
РИА Новости 08:52
Политика

Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку

Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
REGNUM 09:55
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
РБК 11:11
Политика

Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Комсомольская правда вчера в 17:35
Космос

Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

Южный Федеральный вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Модель Эмили Ратаковски опубликовала обнаженные фото

Известная во всем мире американская модель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в Instagram несколькими «горячими» снимками.
Live24 05:51
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Космос

В повестке дня – создание космического человека

Начинается 3-й период космической эры, на повестке дня в XXI веке – рождение детей, постоянная жизнь людей в новых поселениях в околоземном космосе, на Луне и Марсе.
Независимая газета 11:23
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Общество

Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:46
Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в России

Концерн Volkswagen объявил о приостановке работы заводов в Калуге и Нижнем Новгороде с 30 марта по 10 апреля, передает ТАСС.
Популярная механика 08:35
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru вчера в 04:53
Кино

На Первом канале стартует новый сериал «Заступники»

Вокруг ТВ вчера в 05:56
Экономика

Собчак увидела признаки сумасшествия в действиях Центробанка

На действия регулятора, в которых ведущая увидела признаки сумасшествия, она пожаловалась в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Lenta.ru 11:02
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com 10:45
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Российская газета 09:07
Музыка

Metallica начала показывать старые концерты для просмотра на карантине

Американская группа Metallica запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
News.ru 08:13
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Общество

Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день

Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
ТАСС 11:00
Здоровье

В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса

Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Город Глазов 04:00
Общество

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Общество

Врачи обнаружили новый скрытый симптом коронавируса COVID-19

По данным британских ученых, важным симптомом коронавирусной инфекции COVID-19 является частичная или полная потеря обоняния.
МонаВиста 02:24
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:33
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru вчера в 08:50
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
RT на русском 09:50
Авто

В сети появились первые изображения нового Renault Sandero

Хэтчбек Renault Sandero сменит поколение и получит абсолютно новый кузов — его внешний вид станет более «взрослым» и презентабельным, приблизившись к «старшим» моделям вроде Clio, Megane и Talisman.
Тарантас Ньюс 10:12
Экономика

WSJ подсчитала прибыль Безоса от проданных до обвала на бирже акций

Топ-менеджеры из США в феврале—марте продали акции возглавляемых ими компаний на общую сумму около $9,2 млрд и благодаря этому избежали потерь примерно на $1,9 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на подсчеты своих аналитиков.
РБК 11:16
Здоровье

В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 10:55
Здоровье

В Испании 5,4 тысячи медиков заразились коронавирусом

Почти 5,5 тысячи медиков заразились коронавирусом COVID-19 в Испании, сообщил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения страны Фернандо Симон.
РИА Новости 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное