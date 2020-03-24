Москва, 24 марта 2020, 14:24 — REGNUM Датой проведения саммита G20 по коронавирусу выбрано 26 марта. Об этом сообщил 24 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что российская сторона получила приглашение на мероприятие и готовится к нему, уточняют РИА Новости.

Саммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта

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