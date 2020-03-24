Коронавирус
REGNUMСаммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта
Москва, 24 марта 2020, 14:24 — REGNUM Датой проведения саммита G20 по коронавирусу выбрано 26 марта. Об этом сообщил 24 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что российская сторона получила приглашение на мероприятие и готовится к нему, уточняют РИА Новости.
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Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила свой уход из сериала «Великолепный век»
Актриса начала чувствовать себя роботом Известная артистка немецкого происхождения Мерьем Узерли долго отказывалась комментировать свой уход из прославившего ее сериала "Великолепный век".
Происшествия
Бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня» экстрадирован в Россию из Польши
Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и совладелец ранее сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию, сообщает Генпрокуратура.
Финансы
Курс доллара снизился на два рубля
Согласно официальным курсам ЦБ, курс евро на среду, 25 марта, снизился на 1,28 рубля и составил 85,43 рубля, курс доллара опустился до 78,8 рубля.
Здоровье
Во Владимирской области не отступает эпидемия гриппа и ОРВИ
За несколько дней заболели 12,5 тысяч человек За прошедшую неделю во Владимирской области зарегистрировали 12548 случаев заболеваний ОРВИ, среди них больше 7 тысяч детей.
Политика
Путин прибыл в больницу в Коммунарке
Экономика
QIWI объявил о «сворачивании» работы «Рокетбанка»
"Рокетбанк" и "Тинькофф" Одновременно QIWI и Тинькофф Банк объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций "Рокетбанка".
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине
Общество
Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных в банкоматах
Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах. Об этом заявили в пресс-службе банка.
Технологии
«Яндекс.Такси» добавило «Еду» в суперприложение
Сервис «Яндекс.Такси» обновил приложение и добавил в него свой проект доставки из кафе и ресторанов – «Яндекс.Еду», рассказал представитель компании.
Авто
Группа Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса
ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Общество
СК проводит проверку из-за шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой
Следственный комитет проводит проверку после ледового шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Общество
В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией
За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
Общество
В центре российского города обнаружили фашистский бункер
Специалисты провели обследование подземелья, они установили, что бункер построили в период оккупации города.
Космос
К Земле приближается комета Атлас
Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Спорт
Олимпиады летом не будет. Япония и МОК договорились о переносе
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонной конференции с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом высказал мнение, что летние Олимпийские игры следует перенести.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.
Общество
Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса
В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Здоровье
В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
Глава «Альянса врачей» сообщила о проверке из-за ролика о коронавирусе
Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что полиция попросила ее представить объяснительную, после того как Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило правоохранительные органы провести проверку записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией».