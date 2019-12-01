Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссию признали победительницей алкоголизма

Россия сумела победить знаменитое «русское пьянство» и значительно сократить потребление алкоголя на душу населения. Об этом пишет французское издание Le Mond со ссылкой на статистические данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Le Monde: Россия победила алкоголизм

Российская газета02:51

На Западе заявили о победе России над алкоголизмом

Взгляд.ру03:25

Le Monde: Россия одержала победу над алкоголизмом

Газета.Ru05:14

Россию признали победительницей алкоголизма

Lenta.ru06:28

Французские СМИ сообщили о победе России над алкоголизмом

Говорит Москва06:12

Французская газета сообщила о победе России над алкоголизмом

News.ru06:21

Le Monde: алкоголизм в России побежден

Pravda.Ru03:53
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В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
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Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс

В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
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Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
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МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника

С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.
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В рамках премии «Автомобиль года» названы лучшие авто России

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В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android

По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
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Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

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В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли пять человек, в том числе трое детей, передает ТАСС со ссылкой на краевое ГУ МВД.
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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
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Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

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Даниил Квят: Машина очень сильно скользила

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Россия и Япония сыграют за бронзу ЧМ по пляжному футболу

Россия и Япония, к сожалению, уступили Италии и Португалии, при том дело дошло до овертайма - теперь предстоит игра за бронзу.
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