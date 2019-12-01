Общество
Lenta.ruРоссию признали победительницей алкоголизма
Россия сумела победить знаменитое «русское пьянство» и значительно сократить потребление алкоголя на душу населения. Об этом пишет французское издание Le Mond со ссылкой на статистические данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Около 50 пассажиров эвакуировались из горящего автобуса в Петербурге
Водитель вывел из салона около 50 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
Происшествия
В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли
Туристический автобус рухнул с моста в Забайкалье в замерзшую реку: в результате аварии погибли, по предварительным данным, 19 человек, в том числе водитель.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Политика
Парламент ДНР принял закон о госгранице
Парламент самопровозглашённой Донецкой народной республики единогласно принял закон о государственной границе.
Футбол
В группе на Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией
Владимир Мозговой: На Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией На чемпионате Евро-2020 сборная России по футболу сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией в группе В. Об этом стало известно по результатам жеребьевки, которая прошла в Бухаресте.
Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Финансы
В Почта Банке запустили новогодний вклад
Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых.
Общество
Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс
В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
По данным прокуратуры, которые цитирует ТАСС, в январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины марок Toyota (221 раз), Kia (156), Hyndai (140).
Энергетика
Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Транспорт
МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника
С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Космос
ЕКА показало реальные размеры двух опасных астероидов на фоне мировых памятников
Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало необычные изображения бинарной системы астероидов Дидим на фоне мировых памятников.
Происшествия
Брянский врач-трансгендер осужден за распространение порнографии
Готовящийся к операции по ампутации гениталий и принимающий женские гормональные препараты брянский эндокринолог Михаил Кривецкий осужден Советским районным судом города Брянска за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних, сообщает 30 ноября «Новая газета».
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Авто
В рамках премии «Автомобиль года» названы лучшие авто России
Армия и оружие
В штабе ВСУ заявили о десятках потерь в рядах ополчения в Донбассе
Гаджеты
В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android
По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Происшествия
Семья из пяти человек погибла в ДТП в Красноярском крае
В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли пять человек, в том числе трое детей, передает ТАСС со ссылкой на краевое ГУ МВД.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России
Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Баскетбол
Харден повторил достижение Майкла Джордана в НБА
Автоспорт
Даниил Квят: Машина очень сильно скользила
Спорт
Россия и Япония сыграют за бронзу ЧМ по пляжному футболу
Россия и Япония, к сожалению, уступили Италии и Португалии, при том дело дошло до овертайма - теперь предстоит игра за бронзу.