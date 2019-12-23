с чего всё началось

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.

Политика Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.

Происшествия В Саратове арестован мужчина, убивший полицейского Суд в Саратове арестовал по ходатайству следствия мужчину, задержанного после нападения на полицейских, в результате которого один сотрудник полиции погиб, а второй был госпитализирован с травмами.

Кино «Звездные войны» возглавили российский прокат Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.

Политика Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.

Авто Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.

Шоу-бизнес Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.