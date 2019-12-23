Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
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с чего всё началось
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила
 международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
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