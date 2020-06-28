Политика

Газета.RuГазета.RuРоссию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке. Журавлев отметил, что страна имеет огромный потенциал в виде фундаментальной науки, но наука не всегда работает в рыночных механизмах.
Читать в источнике
Комментировать251
с чего всё началось

«Эпоха закончилась»: политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

Политолог считает, что в лидеры, помимо России, выходят Китай и Индия. При этом, по словам Журавлева, Китай повторяет путь США: в этой стране растет уровень жизни, и товарная экспансия там скоро перестанет иметь смысл.
Вечерняя Москвавчера в 13:02

Подробнее о событии

Политолог назвал место России после лишения США статуса лидера

ФАН20:57

Политолог назвал место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Газета.Ru19:44

«Эпоха закончилась»: политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

Вечерняя Москвавчера в 13:02

Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Lenta.ru15:46

Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

News.ruвчера в 14:35

Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

Московский Комсомолецвчера в 13:43

Эксперт рассказал о месте России в мире после окончания лидерства США

РИА Новости18:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 23:06, Ашберн
Происшествия

СК: фигурант по делу убитой под Красноярском девочки угрожал ее матери

Мать девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщила следствию, что ей угрожал один из задержанных по делу, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
РИА Новости 03:45
4
Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
606
Общество

ВОЗ направит в Китай экспертов для изучения происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит на будущей неделе группу специалистов в Китай для выяснения происхождения коронавируса.
RT на русском 15:11
11
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
69
Здоровье

Резкий всплеск коронавируса в ХМАО изучили специалисты из Москвы

Резкий скачок начал наблюдаться с середины июня, когда каждый день число пациентов с коронавирусом достигло трех сотен.
URA.Ru 13:28
Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

Эксперты в области авто назвали модели с худшими двигателями, основываясь на случаях прогорания прокладок головки блока цилиндров у автомобилей с пробегом.
АБН 19:58
12
Наука

В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
19
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport 12:55
Политика

Трамп: разведка США опровергла информацию о сговоре России и талибов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что разведка страны признала недостоверной информацию о приписываемом России предложении вознаграждения представителям террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) за нападение на американских военных.
Московский Комсомолец вчера в 22:55
Политика

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском 22:53
2
Технологии

Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Именно геолокация является одним из распространенных способов сбора сведений, а ее отключение не даст такой возможности.
Astera 04:36
189
Футбол

Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»

РИА Новости 27 июня в 18:18
Политика

Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
9
Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
16
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
80
Происшествия

Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП в Хабаровском крае

В ДТП, по предварительным данным. погибли два человека и семеро пострадали, сообщили в понедельник, 29 июня, в экстренных службах региона.
Известия 10:54
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
398
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
174
Футбол

ЦСКА и «Спартак» 30 июня сразятся в московском дерби

Игра будет проходить сегодня, 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
Нева Спорт 20:03
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
360
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
337
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
3,7K
Политика

Глава Косова отказался уйти в отставку после обвинений в 100 убийствах

Глава непризнанного Косова Хашим Тачи отказался подать в отставку после предъявления ему обвинений в военных преступлениях и убийстве 100 человек.
РЕН ТВ 15:02
1
Политика

Матвиенко предложила в будущем проводить голосования по несколько дней

Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что голосование по поправкам в Конституцию проходит настолько хорошо, что можно рассмотреть вопрос проведения и в будущем голосований по несколько дней.
РЕН ТВ 11:25
44
Футбол

ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам

Наибольшее среди клубов российской Премьер-лиги вознаграждение посредникам за трансферы игроков в 2019 году заплатил московский футбольный клуб «Спартак», 29 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
ИА Красная Весна 17:41
Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК 23:00
Шоу-бизнес

Денис Мацуев впервые рассказал о ребенке от балерины Шипулиной

В своем последнем интервью Мацуев впервые открыто рассказал о своей семье и в частности о своём ребёнке.
Bimru.ru 08:58
Киберспорт

Авторы ремастера Crysis назвали дату премьеры геймлейного трейлера

CyberSport.ru 16:19
Экономика

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
33
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Lenta.ru 16:25
149
Как работают Яндекс.Новости?
Главное