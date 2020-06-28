Политолог считает, что в лидеры, помимо России, выходят Китай и Индия. При этом, по словам Журавлева, Китай повторяет путь США: в этой стране растет уровень жизни, и товарная экспансия там скоро перестанет иметь смысл.

с чего всё началось

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке. Журавлев отметил, что страна имеет огромный потенциал в виде фундаментальной науки, но наука не всегда работает в рыночных механизмах.

Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

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