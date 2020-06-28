Политика
Газета.RuРоссию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире
В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке. Журавлев отметил, что страна имеет огромный потенциал в виде фундаментальной науки, но наука не всегда работает в рыночных механизмах.
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с чего всё началось
Политолог считает, что в лидеры, помимо России, выходят Китай и Индия. При этом, по словам Журавлева, Китай повторяет путь США: в этой стране растет уровень жизни, и товарная экспансия там скоро перестанет иметь смысл.Вечерняя Москвавчера в 13:02
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«Эпоха закончилась»: политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США
Вечерняя Москвавчера в 13:02
Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США
Московский Комсомолецвчера в 13:43
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Происшествия
СК: фигурант по делу убитой под Красноярском девочки угрожал ее матери
Мать девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщила следствию, что ей угрожал один из задержанных по делу, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
РИА Новости 03:45
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Общество
ВОЗ направит в Китай экспертов для изучения происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит на будущей неделе группу специалистов в Китай для выяснения происхождения коронавируса.
RT на русском 15:11
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Здоровье
Резкий всплеск коронавируса в ХМАО изучили специалисты из Москвы
Резкий скачок начал наблюдаться с середины июня, когда каждый день число пациентов с коронавирусом достигло трех сотен.
URA.Ru 13:28
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
Эксперты в области авто назвали модели с худшими двигателями, основываясь на случаях прогорания прокладок головки блока цилиндров у автомобилей с пробегом.
АБН 19:58
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport 12:55
Политика
Трамп: разведка США опровергла информацию о сговоре России и талибов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что разведка страны признала недостоверной информацию о приписываемом России предложении вознаграждения представителям террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) за нападение на американских военных.
Московский Комсомолец вчера в 22:55
Политика
В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском 22:53
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Именно геолокация является одним из распространенных способов сбора сведений, а ее отключение не даст такой возможности.
Astera 04:36
Футбол
Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»
РИА Новости 27 июня в 18:18
Политика
Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Происшествия
Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП в Хабаровском крае
В ДТП, по предварительным данным. погибли два человека и семеро пострадали, сообщили в понедельник, 29 июня, в экстренных службах региона.
Известия 10:54
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Футбол
ЦСКА и «Спартак» 30 июня сразятся в московском дерби
Игра будет проходить сегодня, 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
Нева Спорт 20:03
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
Политика
Глава Косова отказался уйти в отставку после обвинений в 100 убийствах
Глава непризнанного Косова Хашим Тачи отказался подать в отставку после предъявления ему обвинений в военных преступлениях и убийстве 100 человек.
РЕН ТВ 15:02
Политика
Матвиенко предложила в будущем проводить голосования по несколько дней
Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что голосование по поправкам в Конституцию проходит настолько хорошо, что можно рассмотреть вопрос проведения и в будущем голосований по несколько дней.
РЕН ТВ 11:25
Футбол
ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам
Наибольшее среди клубов российской Премьер-лиги вознаграждение посредникам за трансферы игроков в 2019 году заплатил московский футбольный клуб «Спартак», 29 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
ИА Красная Весна 17:41
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК 23:00
Шоу-бизнес
Денис Мацуев впервые рассказал о ребенке от балерины Шипулиной
В своем последнем интервью Мацуев впервые открыто рассказал о своей семье и в частности о своём ребёнке.
Bimru.ru 08:58
Киберспорт
Авторы ремастера Crysis назвали дату премьеры геймлейного трейлера
CyberSport.ru 16:19
Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15