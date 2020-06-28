Политика

Газета.RuГазета.RuРоссию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке. Журавлев отметил, что страна имеет огромный потенциал в виде фундаментальной науки, но наука не всегда работает в рыночных механизмах.
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с чего всё началось

«Эпоха закончилась»: политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

Политолог считает, что в лидеры, помимо России, выходят Китай и Индия. При этом, по словам Журавлева, Китай повторяет путь США: в этой стране растет уровень жизни, и товарная экспансия там скоро перестанет иметь смысл.
Вечерняя Москвавчера в 13:02

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Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

News.ruвчера в 14:35

Политолог назвал место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Газета.Ru19:44

Эксперт рассказал о месте России в мире после окончания лидерства США

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Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве

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Политолог назвал место России после лишения США статуса лидера

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Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

Московский Комсомолецвчера в 13:43

«Эпоха закончилась»: политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

Вечерняя Москвавчера в 13:02
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Как на вес человека влияет кофе, рассказали ученые

РИА ОмскПресс 18:41
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В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

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Экономика

В Кузбассе планируют построить логистический центр Wildberries

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«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Газета.Ru 14:15
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Наука

Раскрыта продолжительность жизни антител к коронавирусу

Ко всему прочему, у пациентов, у которых заболевание протекает без клинических симптомов, антитела к инфекции выделяются в небольших количествах и медленнее.
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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

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Создана неблокируемая торрент-сеть

В сети появилась информация о том, что в Голландии все же была создана неблокируемая торрент-сеть, основанная на торрент-клиенте Tribler.
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Каково же было удивление певца, когда рэпер Тимати подарил Мартину шикарный мотоцикл за 100 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
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В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
РБК 21:25
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Гаджеты

Xiaomi сильно увеличит стоимость флагманов в 2021 году

Китайский производитель смартфонов и других технологичных гаджетов Xiaomi готовится поднять цены на свои флагманы из-за перехода устройств на процессоры нового поколения.
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Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:56
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
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Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Футбол

ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам

Наибольшее среди клубов российской Премьер-лиги вознаграждение посредникам за трансферы игроков в 2019 году заплатил московский футбольный клуб «Спартак», 29 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
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Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка

Саша Зверева, бывшая солистка группы «Демо», опять стала матерью. Артистка родила четвертого ребенка.
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
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Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам «Мосфильма»

По мнению режиссера, сегодняшние события в США свидетельствуют о том, что огромная империя рушится.
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Южный полюс нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть Земли

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Технологии

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Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

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Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
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Футбол

Германия продлила летнее трансферное окно до 5 октября

Федерация футбола Германии (DFB) приняла решение продлить летний трансферный период до 5 октября, чтобы учесть календарные последствия на фоне пандемии коронавируса.
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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Происшествия

Отца детей из читинской заброшки приговорили к 3 годам колонии

Александра Чипизубова, которого в январе нашли общественники в заброшенном доме вместе с четырьмя детьми, приговорили к 3 годам лишения свободы.
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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

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В 2021 году выйдет игра по «Гарри Поттеру» с открытым миром

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Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
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Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня.
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