Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссию включили в список стран с самым мощным флотом

В список вошли США, Китай, Россия, Великобритания и Япония. На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
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Американский эксперт назвал пятерку самых мощных флотов в мире

РБК01:48

Названы самые мощные флоты в мире

Life.ruвчера в 22:40

Россию включили в список стран с самым мощным флотом

Известиявчера в 23:49

В США перечислили самые мощные флоты в мире

Lenta.ruвчера в 23:00

Россия вошла в список стран с самым сильным флотом

Газета.Ru00:34

В США назвали самые мощные флоты в мире

РЕН ТВвчера в 22:14

The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

РИА Новостивчера в 21:36
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Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
Коммерсантъ 06:25
Политика

Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю

Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:19
Происшествия

В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута.
BFM.ru 06:50
Общество

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:49
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Звезде «Дома-2» подарили квартиру за 20 миллионов рублей

Звезде телешоу «Дом-2» Марго Овсянниковой подарили квартиру с готовым ремонтом за 20 миллионов рублей.
Lenta.ru 06:55
Общество

Россияне назвали минимальный размер справедливой зарплаты

Чуть меньше респондентов (31%) назвали сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% оценили оптимальный доход в 30-40 тысяч рублей, 10% - в 21-30 тыс. При этом абсолютное большинство россиян испытывает чувство социальной несправедливости, хоть и с разной периодичностью.
Комсомольская правда 10 декабря в 23:11
Политика

В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года

С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
РБК 06:03
Политика

В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов

В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:05
Гаджеты

Накопители WD Blue SN550 NVMe SSD имеют вместимость до 1 Тбайт

В семейство WD Blue SN550 NVMe SSD вошли три модели — вместимостью 250 Гбайт, 500 Гбайт и 1 Тбайт.
3DNews вчера в 01:26
Футбол

Главный тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован за мат в адрес судьи

News.ru вчера в 05:41
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Здоровье

Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка

Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
Москва 24 вчера в 08:00
Происшествия

Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
ТАСС 06:21
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Политика

Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
RT на русском 02:00
Наука

Древнейшие наскальные рисунки нашли в Индонезии

Ученые нашли в Индонезии самые древние созданные человеком наскальные рисунки. Им 44 тысячи лет, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature.
Телеканал 360° 06:33
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал выводы резолюции Европарламента в отношении роли СССР во Второй мировой войне.
Москва 24 вчера в 11:26
Музыка

Билан объяснил отказ поехать на концерт звезд «Евровидения»

Москва 24 04:46
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

Газета.Ru 07:01
Общество

Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Ведомости вчера в 13:49
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Политика

«Я не лох». Порошенко прокомментировал уголовное дело о госизмене

Ранее президент Зеленский, беседуя с добровольцами у линии соприкосновения заявил: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!»
Украина.ру 06:13
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Astera вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Новая супруга Петросяна заявила, что не нуждается в жалости

Татьяна Брухунова, проделавшая путь от помощницы до супруги известного юмориста Евгения Петросяна, прокомментировала шумиху в СМИ по поводу свадьбы.
Московский Комсомолец 04:53
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Политика

«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
RT на русском 00:45
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru вчера в 04:28
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
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Общество

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
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