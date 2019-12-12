В список вошли США, Китай, Россия, Великобритания и Япония. На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.

Финансы Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% годовых Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

Общество Родственники объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.

Происшествия Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.

Политика Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении Отвечая на вопрос, считает ли он, что на телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что про Путина запрещено шутить в эфире, Песков сказал: "На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую - тоже отрицательный".

Происшествия На станции в Иркутской области погиб военнослужащий В Иркутской области военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием.

Происшествия Российский журналист умер после открывшегося кровотечения В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.

Транспорт Собянин открыл движение на Дорожной улице и участке Южной рокады Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге Москвы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

Политика Болгария назвала дату пуска российского газа в Сербию Российский газ станет поступать по «Турецкому потоку» в Сербию с 31 мая 2020 года, заявил посол России в Болгарии Анатолий Макаров со ссылкой на болгарского премьера Бойко Борисова.

Политика Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.

Общество В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.

Политика Госдума обсудит отмену экзамена по русскому для украинцев и белорусов Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об отмене собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении ими статуса носителя русского языка, а также обсудит право иностранцев - собственников жилых помещений в РФ выступать принимающей стороной для других граждан из других стран.

Общество Праздничный стол перестал быть главной статьей расходов на Новый год Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».