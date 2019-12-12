Армия и оружие
ИзвестияРоссию включили в список стран с самым мощным флотом
В список вошли США, Китай, Россия, Великобритания и Япония. На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
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Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% годовых
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Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»
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Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
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Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
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Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева сообщила, что у мальчика, просидевшего пять дней в квартире с умершей мамой, нашлась тётя, ребёнок будет жить с ней.
Политика
МИД РФ: Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании по MH17
Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Нидерланды хотят скрыть собственные ошибки в расследовании катастрофы MH17.
Транспорт
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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге Москвы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Политика
Болгария назвала дату пуска российского газа в Сербию
Российский газ станет поступать по «Турецкому потоку» в Сербию с 31 мая 2020 года, заявил посол России в Болгарии Анатолий Макаров со ссылкой на болгарского премьера Бойко Борисова.
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Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Общество
Генпрокуратура может вернуть штрафы за превышение «средней скорости»
Депутаты Госдумы от ЛДПР могут обратиться в Генпрокуратуру с просьбой возвратить деньги со штрафов, выписанных с камер, фиксирующих превышение «средней скорости».
Общество
В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи
В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.
Политика
Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины
Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Экономика
Капитализация Saudi Aramco во второй день торгов IPO превысила $2 трлн
Цена акций крупнейшей в мире нефтегазовой компании Saudi Aramco во второй день торгов после IPO (первичное размещение акции) выросла на 10% — до 38,7 саудовских риалов ($10,3) за бумагу.
Политика
Госдума обсудит отмену экзамена по русскому для украинцев и белорусов
Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об отмене собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении ими статуса носителя русского языка, а также обсудит право иностранцев - собственников жилых помещений в РФ выступать принимающей стороной для других граждан из других стран.
Общество
Праздничный стол перестал быть главной статьей расходов на Новый год
Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».
Финансы
Доллар опустился ниже 63 рублей
На торгах курс доллара опустился ниже 63 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые впервые с 25 июля.