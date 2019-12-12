Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссию включили в список стран с самым мощным флотом

В список вошли США, Китай, Россия, Великобритания и Япония. На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
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В США перечислили самые мощные флоты в мире

Lenta.ruвчера в 23:00

Американский эксперт назвал пятерку самых мощных флотов в мире

РБК01:48

Россия вошла в список стран с самым сильным флотом

Газета.Ru00:34

Россию включили в список стран с самым мощным флотом

Известиявчера в 23:49

Эксперт объяснил, как Россия оказалась на третьем месте в списке мощнейших флотов мира

ФАН06:22

Названы самые мощные флоты в мире

Life.ruвчера в 22:40

The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

РИА Новостивчера в 21:36
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Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку за внешний вид

Газета.Ru 07:09
Финансы

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава НБУ Яков Смолий.
ТАСС 07:23
Общество

Родственники объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу

Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.
Рамблер 07:33
Происшествия

Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
ТАСС 06:21
Политика

Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»

Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
Московский Комсомолец 06:27
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
РИА Новости 08:30
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Отвечая на вопрос, считает ли он, что на телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что про Путина запрещено шутить в эфире, Песков сказал: "На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую - тоже отрицательный".
ТАСС 04:25
Происшествия

На станции в Иркутской области погиб военнослужащий

В Иркутской области военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием.
РБК 06:45
Политика

В Европе готовятся к остановке транзита газа через Украину

По оценкам Польской компании PGNIG, ситуация для остановки транзита будет создана уже 1 января 2020 года.
Хакасия-Информ вчера в 22:43
Происшествия

Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
Политика

Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым

Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
РИА Новости 08:03
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Lenta.ru вчера в 20:10
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости 02:12
Происшествия

В Ижевске у пробывшего пять дней с умершей мамой мальчика нашлась тетя

Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева сообщила, что у мальчика, просидевшего пять дней в квартире с умершей мамой, нашлась тётя, ребёнок будет жить с ней.
РИА Новости 07:13
Политика

МИД РФ: Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании по MH17

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Нидерланды хотят скрыть собственные ошибки в расследовании катастрофы MH17.
Московский Комсомолец 07:03
Транспорт

Собянин открыл движение на Дорожной улице и участке Южной рокады

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге Москвы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
РИА Новости 07:11
Политика

Болгария назвала дату пуска российского газа в Сербию

Российский газ станет поступать по «Турецкому потоку» в Сербию с 31 мая 2020 года, заявил посол России в Болгарии Анатолий Макаров со ссылкой на болгарского премьера Бойко Борисова.
Взгляд.ру 08:40
Политика

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

Известия 07:48
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

РИА Новости 08:31
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

Газета.Ru 07:01
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Общество

Генпрокуратура может вернуть штрафы за превышение «средней скорости»

Депутаты Госдумы от ЛДПР могут обратиться в Генпрокуратуру с просьбой возвратить деньги со штрафов, выписанных с камер, фиксирующих превышение «средней скорости».
REGNUM вчера в 07:43
Общество

В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи

В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.
Коммерсантъ 01:56
Политика

Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Lenta.ru 07:50
Экономика

Капитализация Saudi Aramco во второй день торгов IPO превысила $2 трлн

Цена акций крупнейшей в мире нефтегазовой компании Saudi Aramco во второй день торгов после IPO (первичное размещение акции) выросла на 10% — до 38,7 саудовских риалов ($10,3) за бумагу.
РБК 08:19
Политика

Госдума обсудит отмену экзамена по русскому для украинцев и белорусов

Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об отмене собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении ими статуса носителя русского языка, а также обсудит право иностранцев - собственников жилых помещений в РФ выступать принимающей стороной для других граждан из других стран.
ТАСС вчера в 16:06
Общество

Праздничный стол перестал быть главной статьей расходов на Новый год

Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».
РБК вчера в 16:00
Финансы

Доллар опустился ниже 63 рублей

На торгах курс доллара опустился ниже 63 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые впервые с 25 июля.
Газета.Ru 08:27
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