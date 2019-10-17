Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, пишет ТАСС.

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

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