Экономика

ВедомостиВедомостиРоссию ждет один из рекордных урожаев зерна

В начале апреля первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов давал прогноз в 125,3 млн т.
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США предсказали лидерство России по экспорту пшеницы

Газета.Ruвчера в 13:07

Россию ждет один из рекордных урожаев зерна

Ведомости12 мая в 16:48

США предсказали один из крупнейших урожаев пшеницы в России

Коммерсантъвчера в 01:44

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

РБКвчера в 00:12

Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна

Московский Комсомолец12 мая в 17:22

Минсельхоз США оценил лидерство России по экспорту пшеницы

Lenta.ruвчера в 10:12

Минсельхоз США ожидает экспорт пшеницы из РФ в следующем сельхозгоду в размере 35 млн тонн

ТАСС12 мая в 13:37
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Политика

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
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Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
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Гаджеты

Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update

Обновление Windows 10 May 2020 Update, известное также как Windows 10 (2004), станет доступно потребителям в конце этого месяца.
3DNews 05:26
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
1,3K
Экономика

Ритейл и рестораторы РФ просят не менять проект о договорах аренды

Обращение подписали, в частности, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Сергей Беляков, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, а также ряд компаний.
РИА Новости вчера в 07:06
Политика

Путин предложил создать в РФ Национальную базу генетической информации

Президент РФ Владимир Путин предложил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Компания 09:17
9
Авто

BYD представит для Европы электрокар круче Tesla

В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru вчера в 09:59
Футбол

Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
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Энергетика

Неопределенности на рынке нефти стало чуть меньше

Неопределенности на рынке нефти стало чуть меньше Коронавирус продолжает диктовать условия добычи и переработки нефти в мире, заставляя ежемесячно пересматривать прогнозы основных показателей.
Коммерсантъ 07:22
1
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
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Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
1,2K
Общество

Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM 05:53
1,2K
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Здоровье

Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами

Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 02:13
82
Общество

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году

Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
1,2K
Происшествия

В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки

РИА Новости 07:45
78
Общество

В США мясо оказалось недоступным для простых американцев

В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
282
Политика

В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин

Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
2
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
30
Армия и оружие

Израиль не решается атаковать российскую авиабазу

Получение груза из Ирана на российской авиабазе в Сирии гарантирует полную безопасность от попыток Израиля срывать подобные поставки.
Мир новостей вчера в 09:53
5
Политика

Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений

Соединенные Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
РИА Новости 09:25
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Происшествия

Экс-директор «Крымавтотранса» задержан за незаконные премии

С сентября 2018 по июль 2019 года директор незаконно выплачивал себе и топ-менеджерам госпредприятия денежные премии в завышенных размерах, скрыв от министерства транспорта РК сведения о фактическом плачевном финансово-экономическом состоянии ГУПа.
Российская газета 10:05
3
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
1,6K
Авто

На продажу выставили коллекцию из 29 автомобилей, хранящихся в пустыне

Коллекция автомобилей находится в пригороде Кулиджа, штат Аризона, который граничит с пустыней Сонора.
Тарантас Ньюс 02:00
1
Игры

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
34
Общество

Попова: Рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен

Увеличение числа заражённых новой коронавирусной инфекцией в России удалось остановить.
Life.ru 10:34
32
Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
206
Игры

GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store

The GEEK вчера в 11:05
95
Как работают Яндекс.Новости?
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