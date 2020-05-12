Общество

ВедомостиВедомостиРоссию ждет один из рекордных урожаев зерна

В начале апреля первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов давал прогноз в 125,3 млн т.
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Аналитики: Россию ждет один из рекордных урожаев зерна

Накануне.Ruвчера в 22:17

Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна

Московский Комсомолецвчера в 17:22

Россию ждет один из рекордных урожаев зерна

Ведомостивчера в 16:48
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Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
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Транспорт

ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков

ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.
Коммерсантъ вчера в 03:43
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Спорт

Умер главный тренер женской сборной России по борьбе

Коммерсантъ 01:57
Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
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Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
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Интернет

Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года

Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
UfacityNews.ru вчера в 16:12
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Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
1,2K
Наука

Стрессовая реакция заставила людей меньше беспокоиться

Немецкие ученые выяснили, что воздействие стрессора слабо меняет изначальное беспокойство людей по поводу не связанных со стрессором вещей.
N+1 вчера в 15:21
Игры

В PlayStation Store стартовала распродажа расширенных изданий игр

В PlayStation Store началась новая распродажа. Пользователи сервиса могут купить расширенные издания игр и сезонные пропуски по скидкам.
Cyber.sports.ru 04:42
Происшествия

Цветы у могил вермахта: СК может открыть уголовное дело

Следователи проверяют действия жителя Балтийска: 12 мая в новостях рассказали, что в День Победы местный житель принёс цветы на сборное иностранное военное захоронение времён Второй мировой войны.
Русский Запад 04:52
Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru 05:02
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
Общество

Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми

Обращение Путина к россиянам: главное Согласно документу, россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут с 1 июня получить разовую выплату в размере 10000 руб. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5000 руб. Кабмин утвердил правила оказания этой меры поддержки.
Право.ру вчера в 02:14
3,1K
Происшествия

Минпромторг прокомментировал проверку загорающихся аппаратов ИВЛ

В Минпромторге подчеркнули, что после пожара в больницах в Москве и Петербурге следует проверить не только загоревшиеся аппараты ИВЛ "Авента М", но и условия их использования.
Интерфакс 05:01
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
546
Игры

Слухи: российский экшен «Приключения капитана Блада» так и не вышел из-за нерадивого сисадмина

Портал Sports.ru со ссылкой на анонимного фрилансера, якобы участвовавшего в разработке, сообщил о причинах, из-за которых отечественный экшен «Приключения капитана Блада» так и не увидел свет.
3DNews 05:20
Общество

Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину

Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
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Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
2,1K
Шоу-бизнес

Екатерина Климова описала момент, когда узнала об обмане Петренко

Климова вспомнила, что переломным моментом для неё стал обман супруга, который якобы уехал в Санкт-Петербург, где потерял сознание, а на самом деле тайно встречался со своими друзьями.
Bimru.ru 04:28
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Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
61
Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
139
Общество

Роман Старовойт продлил ограничения в Курской области

Роман Старовойт сообщил, что в ближайшее время 260 койко-мест будут развернуты в терапевтическом корпусе городской больницы скорой помощи в Курске.
Kursk.com 04:21
9
Экономика

Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры

В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости 11 мая в 14:21
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Армия и оружие

Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

RT на русском 10 мая в 12:00
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Общество

В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

РБК вчера в 01:24
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Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru 11 мая в 12:54
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Происшествия

Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе

По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород.
ТВ Центр вчера в 05:11
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Авто

В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей

Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют.
Автоновости дня 11 мая в 08:40
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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