Общество
ВедомостиРоссию ждет один из рекордных урожаев зерна
В начале апреля первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов давал прогноз в 125,3 млн т.
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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
Московский Комсомолецвчера в 17:22
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 05:49, Ашберн
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом
У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
Транспорт
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.
Коммерсантъ вчера в 03:43
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Коммерсантъ 01:57
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Интернет
Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года
Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
UfacityNews.ru вчера в 16:12
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Наука
Стрессовая реакция заставила людей меньше беспокоиться
Немецкие ученые выяснили, что воздействие стрессора слабо меняет изначальное беспокойство людей по поводу не связанных со стрессором вещей.
N+1 вчера в 15:21
Игры
В PlayStation Store стартовала распродажа расширенных изданий игр
В PlayStation Store началась новая распродажа. Пользователи сервиса могут купить расширенные издания игр и сезонные пропуски по скидкам.
Cyber.sports.ru 04:42
Происшествия
Цветы у могил вермахта: СК может открыть уголовное дело
Следователи проверяют действия жителя Балтийска: 12 мая в новостях рассказали, что в День Победы местный житель принёс цветы на сборное иностранное военное захоронение времён Второй мировой войны.
Русский Запад 04:52
Общество
Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми
Обращение Путина к россиянам: главное Согласно документу, россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут с 1 июня получить разовую выплату в размере 10000 руб. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5000 руб. Кабмин утвердил правила оказания этой меры поддержки.
Право.ру вчера в 02:14
Происшествия
Минпромторг прокомментировал проверку загорающихся аппаратов ИВЛ
В Минпромторге подчеркнули, что после пожара в больницах в Москве и Петербурге следует проверить не только загоревшиеся аппараты ИВЛ "Авента М", но и условия их использования.
Интерфакс 05:01
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Игры
Слухи: российский экшен «Приключения капитана Блада» так и не вышел из-за нерадивого сисадмина
Портал Sports.ru со ссылкой на анонимного фрилансера, якобы участвовавшего в разработке, сообщил о причинах, из-за которых отечественный экшен «Приключения капитана Блада» так и не увидел свет.
3DNews 05:20
Общество
Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину
Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Екатерина Климова описала момент, когда узнала об обмане Петренко
Климова вспомнила, что переломным моментом для неё стал обман супруга, который якобы уехал в Санкт-Петербург, где потерял сознание, а на самом деле тайно встречался со своими друзьями.
Bimru.ru 04:28
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
Общество
Роман Старовойт продлил ограничения в Курской области
Роман Старовойт сообщил, что в ближайшее время 260 койко-мест будут развернуты в терапевтическом корпусе городской больницы скорой помощи в Курске.
Kursk.com 04:21
Экономика
Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры
В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости 11 мая в 14:21
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
RT на русском 10 мая в 12:00
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
РБК вчера в 01:24
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru 11 мая в 12:54
Происшествия
Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе
По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород.
ТВ Центр вчера в 05:11
Авто
В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей
Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют.
Автоновости дня 11 мая в 08:40
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08