Экономика

ВедомостиВедомостиРоссию ждет один из рекордных урожаев зерна

В начале апреля первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов давал прогноз в 125,3 млн т.
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Российским аграриям пообещали мировое лидерство

Взгляд.ру15:00

Россию ждет один из рекордных урожаев зерна

Ведомости12 мая в 16:48

США предсказали один из крупнейших урожаев пшеницы в России

Коммерсантъвчера в 01:44

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

РБКвчера в 00:12

Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна

Московский Комсомолец12 мая в 17:22

США предсказали лидерство России по экспорту пшеницы

Газета.Ruвчера в 13:07

Минсельхоз США ожидает экспорт пшеницы из РФ в следующем сельхозгоду в размере 35 млн тонн

ТАСС12 мая в 13:37
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Общество

Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице

Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:37
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

РИА Новости 13:49
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Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
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Путешествия

В АТОР спрогнозировали открытие туристического сезона на Кипре

Никосия, 14 мая 2020, 12:58 — REGNUM Власти Кипра надеются возобновить въездной туризм в июле 2020 года, об этом 14 мая сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).
REGNUM 05:58
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Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
2K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,4K
Общество

Число жертв коронавируса в мире приближается к 300 тысячам

Число летальных случаев после заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 290 тысяч человек.
Газета.Ru 12 мая в 19:13
1
Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 07:42
1
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,4K
Здоровье

Более 300 тысяч человек скончалось от коронавируса в мире

Как уточняется, число жертв составило 300 074. При этом всего зафиксировано более 4,4 миллиона человек, выздоровели почти 1,6 миллиона.
Вечерняя Москва 14:05
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Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru вчера в 05:02
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Здоровье

Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови

Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
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Игры

Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5

Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
93
Общество

Суд пересмотрит дело Кокорина и Мамаева

Второй кассационный суд отправил на пересмотр приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за драки в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.
МИР 24 вчера в 09:13
325
Происшествия

Завершено расследование дела курского вора в законе

Коммерсантъ 09:58
13
Происшествия

В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки

РИА Новости 07:45
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
1,1K
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
40
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
1,5K
Общество

Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
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Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
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Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
968
Происшествия

ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске

Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
Транспорт

В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке автомобиля к пропуску

Московские власти приняли решение об отмене штрафов водителям, которые ошиблись при вводе номера автомобиля при привязке к цифровому пропуску, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Московский Комсомолец 13:20
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заявил о расставании с женой

40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 04:52
118
Общество

Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты

С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Происшествия

Торговый центр загорелся в Ленобласти

В Ленинградской области загорелось здание торгового центра.
Газета.Ru 14:50
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