Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.

с чего всё началось

Доля фальсифицированного бензина на российских АЗС, согласно проведенным Росстандартом проверкам, достигает почти 9%, пишут "Известия". В абсолютных цифрах продажи суррогатного бензина и дизеля составляют 6 млн тонн в год, тогда как весь объем рынка по этим видам топлива оценивается в 65 млн тонн.

«Известия»: почти 9% бензина в России является контрафактом

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