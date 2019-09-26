Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.

с чего всё началось

Качество топлива не соответствует стандартам на 8,8 процента проверенных заправок. Об этом сообщил Росстандарт по итогам заседания Межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности.

Росстандарт: Качество топлива не соответствует нормам на 8,8% АЗС

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