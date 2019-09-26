Экономика
Российская газетаРосстандарт: Качество топлива не соответствует нормам на 8,8% АЗС
Качество топлива не соответствует стандартам на 8,8 процента проверенных заправок. Об этом сообщил Росстандарт по итогам заседания Межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности.
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с чего всё началось
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Политика
Глава ДНР отверг предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Московский Комсомолец 09:21
Политика
США ввели дополнительные санкции против России
США ввели санкции против троих граждан России, одной российской компании и пяти судов за якобы нарушение режима санкций по Сирии.
Известия 11:17
Происшествия
В Китае женщина решила проветрить салон самолета через аварийный выход
Sputnik Таджикистан 04:33
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Происшествия
Уволенные из-за дела Голунова полицейские подали в суд
Полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев, которые были уволены из-за дела журналиста Ивана Голунова, которого сначала обвинили в распространении наркотиков, а потом отпустили, подали иски в Мосгорсуд к столичному главку МВД с требованием восстановить их на службе.
Московский Комсомолец 11:25
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Футбол
Жена Икарди Ванда Нара сфотографировалась обнаженной
Например, менее чем за сутки видео набрало 1,3 млн просмотров. Ранее Нара заговорила об уходе из "ПСЖ" недавно перешедшего в клуб Икарди.
Газета.Ru 08:16
Автоспорт
Даниил Квят поддержал идею провести Гран-при России в Санкт-Петербурге
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят поддержал идею переноса российского этапа Формулы-1 из Сочи в Санкт-Петербург.
Вести.Ru 09:06
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Политика
Путину доложили о готовности «оборонки» к новым санкциям
На случай введения новых санкций правительство подготовило дополнительные предложения.
ТВ Центр 07:43
Армия и оружие
Запущенный с Плесецка военный спутник принят на управление ВКС
«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил», — отметили в ведомстве.
Известия 10:31
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Происшествия
Два самолета чуть не столкнулись над Москвой, сообщили СМИ
Два пассажирских самолета иностранных авиакомпаний едва не столкнулись в небе над Москвой, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 10:53
Политика
Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан
На вопрос, чувствовал ли он симпатии крымчан к России, Сенцов сказал, что «к сожалению, это было всегда».
Lenta.ru вчера в 10:06
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглавшенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Экономика
На создание российского аналога «Википедии» выделят 1,7 млрд рублей
Согласно проекту, предложенному Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид.
Коммерсантъ 05:51
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Религия
Патриарх Кирилл побывает в храмах Самары и Тольятти
Во второй день визита, 27 сентября Святейший Патриарх посетит Самару, а именно Софийский собор, где проведет литургию и чин великого освящения храма.
ГТРК Самара вчера в 07:33
Футбол
Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.
РБК вчера в 03:16
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Происшествия
СМИ: к убийству чеченского боевика в Берлине может быть причастен экс-майор милиции
Немецкие правоохранительные органы получили анонимное электронное письмо, в котором говорится, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине совершил экс-майор российской милиции Владимир Степанов.
Znak.com 08:31
Политика
Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии
На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Российская газета 10:35