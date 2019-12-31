Общество
РИА НовостиРосстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения. Проверки, в частности, проводились в Дагестане, Крыму и Севастополе. Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
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с чего всё началось
«Избегая заправки некачественным топливом, вы снижаете риск поломки вашего автомобиля, уменьшаете негативное воздействие на окружающую среду и исключаете вероятность испортить себе новогодние праздники», — отметили в Росстандарте 3 января и порекомендовали водителям ознакомиться с перечнем заправок-нарушителей перед тем, как отправиться в поездку.Известия06:49
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Росстандарт не выявил в Тверской области АЗС, торгующих некачественным топливом
Афанасий-бизнес31.12.19 в 06:25
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