с чего всё началось

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения. Проверки, в частности, проводились в Дагестане, Крыму и Севастополе. Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.

Происшествия При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Финансы В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.

Политика В Госдуме прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин днем в пятницу, 3 января, прокомментировал убийство в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Общество Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Происшествия AFP: в мэрии французского города произошла стрельба Неизвестный мужчина устроил в пятницу стрельбу в мэрии города Дрё, расположенного в 80 км к западу от Парижа.

Происшествия МВД подсчитало число авиадебоширов в 2019 году По данным пресс-службы ведомства, к административной ответственности за нарушение порядка во время полёта с января по декабрь прошлого года было привлечено 812 человек.