Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения. Проверки, в частности, проводились в Дагестане, Крыму и Севастополе. Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
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с чего всё началось
«Избегая заправки некачественным топливом, вы снижаете риск поломки вашего автомобиля, уменьшаете негативное воздействие на окружающую среду и исключаете вероятность испортить себе новогодние праздники», — отметили в Росстандарте
 3 января и порекомендовали водителям ознакомиться с перечнем заправок-нарушителей перед тем, как отправиться в поездку.
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