Общество
RT на русскомРосстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива. Согласно данным ведомства, всего в список попали 157 АЗС, он доступен на сайте Росстандарта в разделе «Документы».
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Росстандарт не выявил в Тверской области АЗС, торгующих некачественным топливом
Афанасий-бизнес31.12.19 в 06:25
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В справке к документу отмечается, что австрийская сторона обратилась с просьбой дать согласие на открытие первого на территории РФ генконсульства Австрии в Санкт-Петербурге с консульским округом, включающим территории Республики Карелия, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей и Санкт-Петербурга.
Гаджеты
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Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
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