В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива. Согласно данным ведомства, всего в список попали 157 АЗС, он доступен на сайте Росстандарта в разделе «Документы».

Армия и оружие Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.

Общество СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.

Происшествия Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).

Политика Нетаньяху поддержал США после убийства генерала Сулеймани Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства главы командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани заявил, что еврейское государство «полностью на стороне США в борьбе за мир».

Происшествия На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.

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Происшествия В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

Наука Ничего лучше в голову не пришло В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.

Политика Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.

Политика Совбез Ирана назвал смерть генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США Высший совет национальной безопасности Республики Иран заявил, что убийство Соединенными Штатами главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани – крупнейшая стратегическая ошибка Вашингтона.