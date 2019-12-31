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RT на русскомРосстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива. Согласно данным ведомства, всего в список попали 157 АЗС, он доступен на сайте Росстандарта в разделе «Документы».
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Росстандарт не выявил в Тверской области АЗС, торгующих некачественным топливом
Афанасий-бизнес31.12.19 в 06:25
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