Общество
RT на русскомРосстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива. Согласно данным ведомства, всего в список попали 157 АЗС, он доступен на сайте Росстандарта в разделе «Документы».
Читать в источнике
Оценить439
Подробнее о событии
Показать все источники
Росстандарт не выявил в Тверской области АЗС, торгующих некачественным топливом
Афанасий-бизнес31.12.19 в 06:25
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
Армия и оружие
Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой
Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
Хоккей
СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
МИД Ирана обвинил Германию в соучастии в убийстве Касема Сулеймани
Соучастником действий США является ФРГ, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, 3 января сообщается на сайте ведомства.
Общество
В Киеве заявили о готовности проекта о рынке земли ко второму чтению
Законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
Энергетика
ТАСС: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти
На время переговоров между Белоруссией и РФ белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут снабжаться нефтью из ресурсов независимых поставщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правительственных кругах РФ.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Энергетика
Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль
Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
Кино
Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей
Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Футбол
Кейн получил разрыв мышцы задней поверхности бедра
«Тоттенхэм» рассказал о повреждении форварда Харри Кейна. У 26-летнего игрока выявлен разрыв мышцы задней поверхности бедра.
Здоровье
Нездоровый оптимизм здравоохранения
Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
Армия и оружие
Иран заявил о попытке США сорвать совместные с РФ учения
США заявили, что РФ и Китай должны ввести санкции против Ирана, а не проводить с ними морские учения.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Общество
Карпин о походе в кино: опять привели поспать на два часа
«Опять привели поспать часа на два», — подписал снимок футбольный специалист, предложив подписчикам угадать, какой фильм ему придётся смотреть «на этот раз».
Экономика
С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград
В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы.
Шоу-бизнес
Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым
Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Происшествия
Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией
Три человека были ранены, один погиб. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»
Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
Футбол
Бывший полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»
Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
Армия и оружие
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Сеул присоединился к позиции США по данному вопросу. Южная Корея предостерегла КНДР от испытания нового стратегического вооружения.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
Политика
Шнуров сравнил Зеленского с Путиным
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.
Общество
Над Россией пройдет метеоритный дождь
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Экономика
В России выросли страховые пенсии
По данным Пенсионного фонда РФ, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос в среднем на тысячу в месяц, до 16,4 тысячи рублей.