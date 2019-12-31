В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива. Согласно данным ведомства, всего в список попали 157 АЗС, он доступен на сайте Росстандарта в разделе «Документы».

Армия и оружие Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.

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