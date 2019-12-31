Общество

RT на русскомRT на русскомРосстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива. Согласно данным ведомства, всего в список попали 157 АЗС, он доступен на сайте Росстандарта в разделе «Документы».
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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

РБК07:30

Росстандарт опубликовал список заправок с плохим бензином

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Росстандарт опубликовал список заправок, которые лучше избегать

Car.ru09:19

Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом

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Где не стоит заправляться: перечень АЗС, торгующих опасным топливом

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Армия и оружие

Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой

Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
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Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль

Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
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Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
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Три человека были ранены, один погиб. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
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ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»

Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
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Сеул присоединился к позиции США по данному вопросу. Южная Корея предостерегла КНДР от испытания нового стратегического вооружения.
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Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26

По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.
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