Общество

BFM.ruBFM.ruРосстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС

Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
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с чего всё началось

Глава Росстандарта раскрыл новый метод борьбы с недоливом на АЗС

Контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет "ловить" недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
Российская газета00:00

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Новый метод борьбы с недоливом бензина столкнется с проблемами. Но есть способ избежать обмана

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РИА Новости00:57

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Газета.Ru05:04

Глава Росстандарта раскрыл новый метод борьбы с недоливом на АЗС

Российская газета00:00
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Черчесов: в матче с Шотландией пришлось осадить Джикию назад

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В США трое военных погибли во время учений

Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
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В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

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Вероятно, сказалось то, что Корея в ближайшее время не планирует крупных тендеров на закупку вооружений за рубежом либо будущие поставщики уже определены, а потому иностранное присутствие в этом году было достаточно скромное.
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Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером

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В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
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