Контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет "ловить" недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.

с чего всё началось

Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.

Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС

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