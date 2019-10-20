Общество

BFM.ruBFM.ruРосстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС

Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
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с чего всё началось

Глава Росстандарта раскрыл новый метод борьбы с недоливом на АЗС

Росстандарт готовит арсенал для проверок автозаправочных станций на недолив топлива: проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как система, в том числе ее связь с оператором за кассой.
Российская газета00:00

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Известия00:55

Росстандарт предложил новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС

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