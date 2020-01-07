Общество

ИзвестияИзвестияРосстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Отмечается, что соответствующие изменения появились после поправок в закон «Об обеспечении единства измерений», которые вступят в силу в сентябре 2020 года. Теперь специалист после поверки счетчика должен будет внести его данные в реестр ФГИС «Аршин».
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с чего всё началось

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
Российская газетавчера в 01:10

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В России изменятся правила поверки счетчиков в домах и квартирах

URA.Ruвчера в 14:54

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

РЕН ТВвчера в 22:08

В России изменяют правила поверки счетчиков

РИА Новостивчера в 18:48

Росстандарт рассказал о новых правилах проверки счетчиков

ТАССвчера в 23:25

Счётчики будут проверять по-новому

Общественное телевидение Россиивчера в 13:33

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Известиявчера в 10:48

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Российская газетавчера в 01:10
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Происшествия

Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Газета.Ru 01:06
Происшествия

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В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ вчера в 04:21
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Российская газета вчера в 18:40
Армия и оружие

В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США

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ТАСС 03:31
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Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
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Газета.Ru 04:55
Общество

В 2020 году жители Урала больше других опасаются за свои рабочие места

Больше других опасаются за свои рабочие места соискатели из Уральского федерального округа.
Накануне.Ru 01:53
Политика

Зеленский призвал не выдвигать непроверенные версии о крушении лайнера в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не выдвигать непроверенные версии крушения украинского самолета в Иране.
Известия 02:41
Общество

Украина приостановила полёты над Ираном до завершения расследования крушения Boeing

Гончарук добавил, что украинские эксперты должны принять участие в расследовании крушения.
Говорит Москва 05:35
Кино

Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»

Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Газета.Ru 03:11
Технологии

Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
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Армия и оружие

Британские корабли снова отправятся в Ормузский пролив

Следует отметить, что в декабре 2019 года власти Великобритании сообщали, что сопровождение судов британскими ВМС в Ормузском проливе завершено.
Военное дело 05 января в 01:15
Энергетика

Минприроды заявило о скором истощении запасов нефти в России

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Космос

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Американский Dragon остаётся единственным грузовым кораблём, который может доставлять материалы с борта МКС на Землю.
Говорит Москва вчера в 11:40
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
ТАСС вчера в 16:01
Здоровье

В Конго от кори погибли шесть тысяч человек

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших от кори в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч человек.
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Происшествия

Окончено расследование дела о нарушениях в тюрьме, где Цеповяз ел икру

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, в которой осужденный Вячеслав Цеповяз ел крабов, красную икру и готовил шашлыки.
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Футбол

Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева

Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.
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Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

Rusturkey.com вчера в 22:30
Хоккей

«Динамо» Москва – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 8 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.
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Происшествия

Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ

Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
РИА Новости 05:28
Общество

«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК вчера в 08:15
Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
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Спорт

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Йохауг по сумме призовых за сезон обошла мужчин, среди которых лидирует норвежец Йоханнес Клебо — 93 тысяч долларов.
Спорт-Экспресс 02:55
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Роухани: ядерная деятельность Ирана продолжит носить мирный характер

Ядерная деятельность Ирана после последнего отказа от выполнения обязательств по ядерной сделке будет носить мирный характер, заявил президент страны Хасан Роухани.
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Космос

Астрономы обнаружили эпическое столкновение нейтронных звезд

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Кино

Вышел трейлер фильма «Тимми Фейл: Допущены ошибки» от Disney

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Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
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