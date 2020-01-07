Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.

с чего всё началось

Отмечается, что соответствующие изменения появились после поправок в закон «Об обеспечении единства измерений», которые вступят в силу в сентябре 2020 года. Теперь специалист после поверки счетчика должен будет внести его данные в реестр ФГИС «Аршин».

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