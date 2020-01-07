Общество
ИзвестияРосстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Отмечается, что соответствующие изменения появились после поправок в закон «Об обеспечении единства измерений», которые вступят в силу в сентябре 2020 года. Теперь специалист после поверки счетчика должен будет внести его данные в реестр ФГИС «Аршин».
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с чего всё началось
Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.Российская газета01:10
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Технологии
Sony назвала основные особенности PlayStation 5
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Кино
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Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7
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Общество
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Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Здоровье
5 признаков начинающейся депрессии назвали психотерапевты
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Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Общество
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии
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Общество
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Наука
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Политика
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Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.