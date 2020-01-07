Общество

ИзвестияИзвестияРосстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Отмечается, что соответствующие изменения появились после поправок в закон «Об обеспечении единства измерений», которые вступят в силу в сентябре 2020 года. Теперь специалист после поверки счетчика должен будет внести его данные в реестр ФГИС «Аршин».
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с чего всё началось

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
Российская газета01:10

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В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Российская газета01:10

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Известия10:48

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

РИА Новости18:48

Счётчики будут проверять по-новому

Общественное телевидение России13:33

В России изменятся правила поверки счетчиков в домах и квартирах

URA.Ru14:54

Росстандарт рассказал об изменениях проверки счетчиков

Газета.Ru17:26

В Росстандарте рассказали об отмене бумажных документов на поверку счётчиков

Life.ru15:09
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Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
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