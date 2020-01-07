Общество
РИА НовостиРосстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения. Об этом пишет "Российская газета" после беседы с главой ведомства Алексеем Абрамовым.
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с чего всё началось
Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.Российская газета01:10
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