Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.

с чего всё началось

В разделе "Сведения о результатах поверки средств измерений" владелец счетчика сможет "вбить" его заводской номер и увидеть сведения о нем и результатах оказанной ему метрологической работы. Также он сможет ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей поверки конкретного прибора.

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

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