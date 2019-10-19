Общество
Газета.RuРосстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства. Об этом сообщает "Российская газета". По словам представителя Росстандарта, соответствующий документ уже внесен в Госдуму, где его рассмотрят.
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с чего всё началось
Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Бумажные свидетельства станут необязательными, их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета.Российская газета00:00
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Политика
Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
РИА Новости вчера в 17:54
Культура
Пригожин ответил Кормухиной на обвинение Гагариной
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался об иске рок-певицы Ольги Кормухиной.
Gazeta.SPb 05:04
Происшествия
В московском метро ударили ножом полицейского
На станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
В результате пожара в Ростове погибли пятеро детей
В Ростове в результате пожара в жилом доме погибли семь человек, из которых пятеро — дети.
Евразия Daily 03:31
Происшествия
Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
News.ru 17 октября в 11:14
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Наука
Впервые получено стабильное соединение пятивалентного плутония
Эксперименты подтвердили первоначальное предположение насчет существования пятивалентного плутония, а повторение эксперимента через три месяца даже продемонстрировало долгосрочную стабильность фазы.
Индикатор вчера в 13:02
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Авто
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus
Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
Российская газета 03:17
Политика
В Сербии Медведев проведет встречу с руководством страны
Глава правительства России Дмитрий Медведев отправится в Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проведет переговоры с руководством республики.
РИА Новости вчера в 18:29
Политика
Власти России разрешили считать украинцев русскоязычными без экзамена
Правительство России одобрило отмену экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Газета.Ru 04:28
Здоровье
Кому не стоит завтракать овсянкой, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.
Пишет Омск вчера в 09:42
Футбол
Мексиканская команда отказалась играть из-за долгов по зарплате
Футболисты «Веракруса» в течение нескольких первых минут поединка просто стояли на поле, выражая тем самым свой протест из-за долгов по зарплате.
Metaratings 04:33
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Происшествия
В Каталонии в ходе протестов пострадали 89 человек
На пятый день протестов в Каталонии пострадали 89 человек, 31 человека задержали. Об этом сообщают газета El Pais и телерадиокомпания RTVE.
РБК вчера в 20:35
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 17 октября в 16:46
Общество
«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа
«Аэрофлот» оштрафовали за массовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
РБК 04:26
Хоккей
СКА обменял нападающего Олега Ли в «Ак Барс»
Хоккейный клуб СКА обменял нападающего Олега Ли в казанский «Ак Барс», сообщает пресс-служба петербуржцев.
МР7.ру вчера в 10:52
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Кино
«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:06
Игры
EA раскрыла системные требования Need for Speed Heat
Electronic Arts опубликовала в Origins системные требования гоночной игры Need for Speed Heat.
3DNews 03:12
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва 02:15
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Телеканал 360° вчера в 14:33
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Народные новости 01:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл едва сдержала слезы, отвечая на вопрос о материнстве
Интервью у герцогини взял телеведущий канала ITV News Том Брэдби. На вопрос, чувствует ли Меган себя уязвимой, та едва сдержала слезы.
Sunmag.me вчера в 11:31
Фигурное катание
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America
Российская газета 01:09