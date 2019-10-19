Общество

Газета.RuГазета.RuРосстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства. Об этом сообщает "Российская газета". По словам представителя Росстандарта, соответствующий документ уже внесен в Госдуму, где его рассмотрят.
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с чего всё началось

Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Бумажные свидетельства станут необязательными, их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета.
Российская газета00:00

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В России могут изменить порядок оформления поверки счётчиков

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Газета.Ru07:36

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ТАСС01:18

Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

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