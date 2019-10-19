Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Бумажные свидетельства станут необязательными, их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета.

с чего всё началось

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства. Об этом сообщает "Российская газета". По словам представителя Росстандарта, соответствующий документ уже внесен в Госдуму, где его рассмотрят.

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

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