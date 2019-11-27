Общество
ИзвестияРосстандарт составил карту качества топлива в стране
Росстандарт создал карту качества топлива на российских АЗС по итогам проверки текущего года. Об этом 27 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство. В результате проверки выяснилось, что в 18 субъектах федерации доля нарушений норм качества топлива составила более 20%.
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Футбол
Победивший рак защитник «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Астаны»
«Манчестер Юнайтед» объявил заявку на матч Лиги Европы против «Астаны».
Футбол
«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов
В среду вечером состоялись последние матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них "Барселона" принимала "Боруссию".
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Футбол
Мальме – Динамо Киев. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги Европы?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
Общество
Как сделать 31 декабря выходным, рассказали в Роструде
В Роструде пояснили: если работодатель не против дополнительного дня отдыха, он может его предоставить. Тогда 31 декабря будет выходным.
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
Авто
Введен ГОСТ для классических автомобилей
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Финансы
Официальный курс доллара понизился на 5 копеек, евро — на 8
На 14:05 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 64 рубля (плюс 5 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 70,44 рубля (минус почти 7 копеек).Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,89—64,02 рубля за доллар и 70,31—70,48 рубля за евро.
Происшествия
В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест
На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Политика
В Госдуме оценили условия Украины по транзиту газа
Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об условиях для подписания контракта с Россией на транзит газа.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Политика
Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»
Президент России Владимир Путин посетил завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский», ледокол «Виктор Черномырдин» и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
Общество
Азовское море вернулось в свои берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на ужасные условия съемок фильма «Escape»
Кристина Асмус пожаловалась поклонникам на ужасные условия, в которых актерам приходится сниматься.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Происшествия
МВД проведёт проверку по факту суицида в Сочи девушки-следователя
Политика
Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях
По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Происшествия
Полиция вычислила причастного к убийству главы ингушского центра «Э»
Следствие считает, что к убийству начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева причастен местный житель.
Гаджеты
ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung
В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Кино
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма.
Кино
Сценарий последнего эпизода «Звездных войн» хотели продать на eBay
Режиссер признает, что в какой-то момент один из актеров оставил настоящий сценарий «Звездных войн: Восхождение Скайуокера» под кроватью, которую позже обнаружила его экономка.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри готовятся завести второго ребенка
Супруга герцога Сассекского и принца Гарри Меган Маркл отказалась от вторых родов в Великобритании, передает Daily Mail.
Происшествия
Адвокат оценил планы по переводу историка Соколова в Москву
Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, считает репрессивной мерой планы следствия по его переводу в столичное СИЗО «Матросская тишина».
Наука
ЭКГ впервые сделали синему киту
Американские биологи впервые в мире смогли померить частоту сердечных сокращений у крупнейшего животного на Земле - синего кита.