Общество
RT на русскомРосстандарт создал карту качества топлива в России
Росстандарт по итогам проверок в 2019 году создал карту качества топлива на российских АЗС. Отмечается, что агентство выявило более 20% нарушений в 18 регионах России. Более 20% нарушений требований к качеству топлива были зафиксированы в 18 регионах страны.
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Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Здоровье
В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача
21 ноября адвокат Анатолий Кучерена попросил министра здравоохранения России Веронику Скворцову разрешить уволенному из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) трансплантологу Михаилу Каабаку провести операции по пересадке почек двум девочкам с Сахалина.
Политика
На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах Apple
Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.
Спорт
Ласицкене потребовала от главы USADA «следить за языком»
Российская трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене жестко отреагировала на заявления главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта.
Гаджеты
Почти 30 смартфонов Samsung получат Android 10. Вот их список
Каждый год Samsung публикует план по выпуску новых версий Android для своих устройств.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Общество
Две украинские электростанции приостановили работу в знак протеста
Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу.
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Происшествия
Соцсети: В Брянске аварию на Карачиже устроили работники автосервиса
В соцсетях сообщили, что ДТП устроили двое работников автосервиса, которые решили прокатиться на спортивном авто клиента.
Политика
Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
Космос
В Роскосмосе прояснили ситуацию со сломанными туалетами на МКС
В Роскосмосе рассказали, что сейчас идет ремонт вышедшего из строя туалета на американском сегменте Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Здоровье
Более 440 тыс. человек заболели корью с начала года
С начала текущего года во всем мире корью заболели более 440 тысяч человек.
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
Футбол
Семак заявил, что «Зениту» было тяжело в матче с «Лионом»
Главный тренер петербургского «Зенита» прокомментировал победу над французским «Лионом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Происшествия
В Москве пожарные распилили трехметровый забор для спасения кошки
Помощь сотрудников пожарно-спасательного центра Москвы понадобилась кошке, которая на заборе высотой почти три метра проткнула лапу арматурой, вместе с фрагментом забора животное доставили в ветеринарную клинику, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГО ЧСиПБ.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Шоу-бизнес
Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании
Меган Маркл станет рожать второго ребёнка не на территории Великобритании.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Авто
В Renault подготовили специальный Duster для папы римского
Компания Renault выпустила специальную модификацию кроссовера Dacia Duster, созданную специально для папы римского Франциска.
Происшествия
В Иркутске наградили школьника, спасшего девочку от педофила
Общество
«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Экономика
Медведев подписал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года.