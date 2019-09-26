Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.

с чего всё началось

Доля фальсифицированного бензина и дизельного топлива на российских АЗС достигает почти 9 %, свидетельствуют результаты проверок Росстандарта. Продажи суррогатного горючего составляют 6 млн тонн в год, в то время как весь объем рынка оценивается в 65 млн тонн.

Политика МИД РФ обвинил США в подрыве процесса урегулирования в Сирии "Как только в Сирии происходят какие-то важные позитивные сдвиги, в первую очередь в политическом процессе, появляются сообщения, которые могут помешать улучшению обстановки республике", - заявил дипломат.

Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авто В России отзывают более 900 кроссоверов Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz объявил об отзыве в России 922 внедорожников Mercedes-Benz GLE, реализованных с 2018 по 2019 год.

Политика Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил проводить заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения за пределами США.

Политика США вновь расширили санкции против России В четверг, 26 сентября, стало известно, что Вашингтон ввел санкции против одной российской компании, трех граждан и пяти судов.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Финансы Россиянам выставят счет за хранение валюты в банках Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщала, что Центробанк изучает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным депозитам, передает издания «Ридус».

Музыка Натали порадовала поклонников новым треком Новый трек получил название «Мужчина-мечта» (16+). Премьера новой песни состоялась 26 сентября.

Музыка Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».

Автоспорт В Кремле опровергли перенос Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал информацию о возможном переезде этапа Формулы-1 Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

Шоу-бизнес Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак Недавно популярная программа Gradient показала поразительное сходство Галкина с Ксенией Собчак.

Политика В Польше назвали трагедией работу «Газпрома» Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.

Происшествия Адвокат Кокорина найден мертвым Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.

Экономика В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Политика Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.

Общество В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка» Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума.

Здоровье Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.

Армия и оружие Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России, активизацией ее присутствия в мире и на Дальнем Востоке в частности, говорится в Белой книге обороны Японии за 2019 год, поступившей в распоряжение РИА Новости.

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.

Общество МЧС подтвердило запрет курения на балконах МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.