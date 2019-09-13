Общество
RT на русскомРосстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Политика
Угроза потери транзита газа привела к бардаку в «Нафтогазе»
По словам Журавко, в компании надеются на помощь Европы в вопросе продления транзита газа через Украину.
News.ru 00:06
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Общество
Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета
"В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 04:55
Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.
RT на русском вчера в 20:17
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ
Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19
Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Константин Богомолов перед свадьбой с Ксенией Собчак сбросил 18 кг
В преддверии свадьбы с Ксенией Собчак режиссер Константин Богомолов успел похудеть на 18 кг.
Актуальные Новости 11 сентября в 03:03
Хоккей
Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией»
Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.
Вести.Ru вчера в 21:27
Космос
OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС вчера в 19:40
Происшествия
Курский областной суд вынес приговор убийце Дани Бирюкова
ГТРК Курск вчера в 09:42
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал вчера в 00:53
Культура
В Казань прибыл принц Карим Ага Хан IV
Как сообщили в пресс-службе президента республики, церемония награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры состоится в пятницу, 13 сентября, в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Авто
Toyota снизала цены кроссовера Toyota RAV4 в России
Автопроизводитель Toyota снизил цены одной из комплектаций кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 вчера в 11:24
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Политика
Президент Чехии осудил решение о переносе памятника Коневу в Праге
Решение властей Праги о переносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу - позор для страны, заявил президент Чехии Милош Земан.
Российская газета вчера в 15:39
Армия и оружие
Лавров рассказал о завершении войны в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Труд" заявил, что война в Сирии "действительно закончилась".
РИА Новости вчера в 19:18
Общество
ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Финансы
К концу года пенсии вырастут до 15 500 рублей
Страховая пенсия по старости в России к концу года вырастет до 14,6 тыс. рублей, неработающие пенсионеры будут получать 15,5 тысячи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда РФ.
РИА ОмскИнформ вчера в 03:16
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы.
Газета.Ru вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Армия и оружие
Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения
ТАСС вчера в 04:00
Авто
В России вдвое снизили пошлины на легковые автомобили
Деловое.ТВ вчера в 08:05
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Политика
Украинские депутаты отказались отменить акты СССР и УССР
Верховная рада Украины отклонила законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР на территории страны.
ТК Звезда вчера в 14:58
Экономика
Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.
РИА Новости вчера в 09:47
Фигурное катание
Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU вчера в 17:47