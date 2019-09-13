Общество
RT на русскомРосстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель.Известия17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:33, Вашингтон
Наука
Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень
Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
Индикатор 08:43
Армия и оружие
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 08:50
Авто
Дилеры предложили сертифицировать автосервисы
Ассоциация автодилеров РоАД выступила с предложением ввести в России систему сертификации автосервисов исходя из их оснащённости и компетентности работников.
News.ru 20:35
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.
РИА Новости 14:43
Космос
Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету
Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км / с. Как считают ученые, ближе всего к Солнцу комета подойдет в декабре и, если внезапно не распадется, наблюдать с Земли ее можно будет в течение года.
Портал Поиск 08:52
Общество
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 05:09
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Политика
Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке
Американский и украинский президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
News.ru 14:53
Политика
Захарова обвинила Болтона во вранье на тему разногласий с Трампом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытался обвинить Россию в распространении дезинформации, но сам скрывал от общественности свои разногласия с американским лидером.
РЕН ТВ вчера в 08:04
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
Волейбол
Россия и Турция начали первый матч на чемпионате Европы по волейболу
Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд завершится 29 сентября. Турнир примут 4 страны: Словения, Бельгия, Франция и Нидерланды.
Нева Спорт 08:30
Фигурное катание
Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU 17:47
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 03:35
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК 20:39
Армия и оружие
К учениям России и Белоруссии «Щит Союза» привлекли 12 тыс. военных
Около 12 тыс. военных примут участие в учениях «Щит Союза – 2019» России и Белоруссии, учения начинаются в пятницу, сообщает российский Западный военный округ.
Взгляд.ру 17:57
Происшествия
Склад по производству упаковки горит в Биробиджане
По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение складского помещения по производству упаковки на площади около 800 квадратных метров.
Якутия 24 19:59
Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru 13:55
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Авто
Toyota экспериментирует с электромобилем Prius на солнечных батареях
Вдохновленные новыми ультратонкими солнечными панелями, разработанными для спутников, участники проекта, возглавляемого Toyota Motor, экспериментируют с электромобилем Prius.
iXBT.com 09:41
Экономика
Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ
Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.
ТАСС 12:50
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 17:59
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 20:44
Авто
«Электрический» автосалон: электрокары и гибриды захватили Франкфурт
Крупнейшая мировая деловая газета The Wall Street Journal в своей статье от 11 сентября пишет, что одной из основных причин такого интереса к гибридам и электрокарам являются все более строгие экологические нормы, вводимые в Европе.
Фонтанка.Ру вчера в 17:36
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости 09 сентября в 23:54