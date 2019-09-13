Общество
RT на русскомРосстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
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с чего всё началось
Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель.Известиявчера в 17:02
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