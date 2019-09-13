Общество
РИА НовостиРосстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке
Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта. Сотрудники агентства проверили 200 заправок и зафиксировали 39 нарушений.
Читать в источнике
Оценить78
с чего всё началось
Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Политика
Путин выполнил обещание и выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане
«Путин пьет в Ботлихе ту самую стопку водки, которую 20 лет назад обещал ополченцам выпить после победы над террористами», — пишет журналист.
Lenta.ru вчера в 07:23
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Политика
Памятник маршалу Коневу в Праге решили перенести
Парламентская газета вчера в 12:06
Экономика
Чубайс объяснил провалы российской экономики
По мнению главы «Роснано», причина проблем экономики России в правоохранительной системе.
Lenta.ru 04:40
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
RT на русском 04:08
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 11 сентября в 00:10
Экономика
Материнский капитал увеличится до 466 тысяч рублей в 2020 году
Заместитель председателя российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что со следующего года размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей.
Журналистская правда 04:40
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Политика
Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
Политика
Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому
Южный Федеральный вчера в 16:31
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Политика
«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу
В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Экономика
Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей
Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета 02:50
Гаджеты
Apple показала новые умные часы Apple Watch series 5
ITZine.ru 10 сентября в 13:43
Политика
Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском вчера в 08:32
Армия и оружие
Кедми рассказал о самом громком провале американских спецслужб
Дипломат и участник комитета спецслужб Израиля Яков Кедми, выступая в эфире «России 1», рассказал о самом громком провале разведки США.
ФАН 03:33
Общество
Скворцова рассказала о процессе регистрации «Фризиума» в России
Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что компания Sanofi, которая производит лекарство «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России.
RT на русском 04:34
Политика
Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Наука
Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет мозг человека
Суть исследования заключалась в следующем: учёные касались пальцев ног исследуемых, а закреплённые на них приборы функциональной магнитно-резонансной томографии показывали «отклик» мозга в режиме реального времени.
ИнфоСМИ 03:35
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM 04:26
Гаджеты
Флагманский Mi Mix от Xiaomi откажется от инновационной технологии
Ferra 11 сентября в 04:33
Гаджеты
Роскачество протестировало 23 новых смартфона
Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Происшествия
Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео
Lenta.ru вчера в 09:42
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46