Экономика

REGNUMREGNUMВ России почти на четверть подорожали авиабилеты

В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть. Так, согласно данным Росстата, подорожание составило 24,1%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные службы статистики.
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Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.
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Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:46, Вашингтон
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