Повторение кризиса По информации Росстата, за последние восемь месяцев средняя цена авиабилета экономкласса поднялась на 24,1%. Из данных ведомства следует, что это самый интенсивный рост стоимости перелетов с кризисного 2008 года.

с чего всё началось

Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Росстата. Отмечается, что так интенсивно цены на перелеты в эконом-классе не росли минимум 11 лет.

Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть

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